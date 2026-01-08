離岸風電3-3期 選商現爭議

離岸風電第三階段區塊開發第三期（俗稱3-3）8日公布選商機制，本期釋出3.6GW（百萬瓩），目標最快今年第三季完成選商，以趕在2031年前完工。但是風電商意見兩極，有的喊話希望趕年底前完成作業，有的直接吐槽，這期想要5年內併聯發電「不可能」。

在歐盟反對下，3-3期最大改變是正式放棄國產化（產業關聯性），改以「ESG規劃」取代。政府以「積分制」篩選開發商履約能力，共有三大項，開發商實績（技術）、開發商財務能力這兩項合占65分最多，第三項專案執行能力包括執行程度、ESG規劃，後者分數占10到15分，不算最主要，但具關鍵性。

廣告 廣告

整個3-3期共釋出3.6GW容量，並未如預期把先前3-1、3-2期棄標風場0.9GW納入，完工併聯時間設定在2030、2031年。單一案場容量給300到1000MW，標到可比過去500MW多。

能源署副署長陳崇憲說明，開發實績涵蓋國內外風場進度，也會設加減分，如提前完工併網加分，逾期、解約就扣分。至於新一期容量未納入新前兩期，是為避免影響現有3-2的進度，以後如有其他變卦案例，再合併單獨選商。

會中最被關切的焦點，是ESG內涵不清。環境權保障基金會律師就質疑，這會不會只是產業關聯性換一個說法（換湯不換藥），呼籲ESG項目可以擴大，並且內容要具體，不然怕最後淪為廠商「作文比賽」。

陳崇憲解釋，ESG包括產值、在地採購減碳效益、比環評還好的生態保護措施，漁業指引也是，但希望透過開發商案例處理，不要被定得太狹義。

對3-3終於要上路，風電商出現兩極意見。哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文直言，這期設定2031年要併聯，可是一塊素海，4、5年內要從無許可到蓋好，是不可能的，應該先把3-1、3-2趕快做好遞補起來，因應國際客戶RE100，2029、2030的綠電需求。

沃旭能源總經理汪欣潔則不贊同，表示只要大家願意做，5年內完成應該有可能，喊話希望2026年底就有選商結果，不要影響隔年業者準備工作。