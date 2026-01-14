離岸風電3-3期ESG規劃草案 預計Q1出爐

經濟部產發署13日針對「離岸風電區塊開發第三期選商機制的ESG規劃」做產業意見徵詢，許多開發商提議，應將ESG評分佔比再拉高，也有業者認為應對在地設廠生產、合資採購等給予不同得分權重等。產發署今天(14日)表示，會徵詢意見至19日，並將這些意見納入ESG規劃的考量，預計第一季提出草案。

經濟部日前公布離岸風電區塊開發3-3期選商草案，將過去的國產化要求轉化為ESG評分項目之一，產發署13日再就此事向開發商徵詢意見。

產發署說明，許多業者表達希望ESG項目的評分佔比，可從草案規劃的10％到15%往上增加，避免開發商規避在地採購，即使該項分數為零卻仍能入選，建議應調高為20%到30%甚至上看50%，增加開發商在地承諾的誘因；此外，業者也希望開發商所提計畫具管考可行性，且也要有未達標時相對的懲罰，避免開發商未履行遴選時的承諾。

產發署指出，ESG所涉及的內容，是業者最在意的重點，例如有業者建議，應區分「在地設廠生產」、「合資採購」與「純買賣(OEM)」的得分權重，應給予支持在地投資的業者較高分數；也有業者強調，除了風場建設期的在地採購，運維期間的在地採購也可納入ESG承諾範疇。另外，有業者提出引用環境部研擬的「資源循環推動法」概念，建議風場建置應採購使用可回收材質的產品，以便風機未來退役時，可將廢棄物資源化。

產發署表示，除了ESG項目外，有業者建議增加「能源韌性、能源安全」等新的評選項目，以凸顯在地供應的必要性與重要性，讓相關議題可更被看重。

產發署強調，ESG承諾絕不會是作文比賽，而是需要確切寫出明確的承諾項目和金額，產業意見徵詢會持續進行至1月19日。產發署副署長鄒宇新說：『(原音)架構叫做有一個評選項目叫做ESG，佔比10到15分，至於詳細的內容應該要長什麼樣子，然後未來的管考應該要怎麼樣連結，這個是開放，讓大家去做討論的。所以我們還是廣納意見，作為未來訂定明確規則的依據。』

產發署表示，內部經綜合考量相關意見後，預計第一季提出ESG規劃草案。

經濟部長龔明鑫日前提及，希望第一季、最慢上半年拍板選商規則，今年完成選商作業，明年正式開發。(編輯：鍾錦隆)