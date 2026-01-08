離岸風電3-3選商去國產化納ESG、實績加減分 經部拚Q3選商完成

能源署副署長陳崇憲。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署8日下午召開離岸風電3-3選商草案說明會，選商以過去國內外風場開發實績、財務與ESG規劃專案執行能力等三大積分來評選，總計釋3.6GW開發容量，單一風場開發範圍0.3到1GW，預計第一季公告上路，備標期半年，力拼最快第三季完成選商；而考量先前風場有國產化承諾的公平性，這回並未納入已解約的風場，待本次選商完成後再另外招商。

選商說明會吸引國際風電巨擘沃旭、CIP等業者到場，能源署長李君禮親自主持。能源署說明，選商採「積分」，實績技術約35分，業者財務能力30分，專案執行能力包括申請案執行程度與ESG規劃則佔35分。

能源署副署長陳崇憲補充，實績列入加減分規劃，會看業者國內外風場開發實績，提前完工可加分，或是在國內有遞延、未簽約、解約等狀況等會扣分，提前完工可加五分，但最重解約可能會扣二十分；外界認為，這是要讓已取得3-2風場的業者不得隨意放棄，轉戰參與3-3風場競標。

因ESG承諾是取代國產化，是現場業者最關切議題，因怕ESG考卷自由填寫會有「甜蜜負擔」。陳崇憲回應，產值、減碳、生態環境保護措施都是相關項目，不希望ESG被狹隘定義，反而限縮開發商，但執行案申請程度與ESG規劃分數調配可再討論。

而過去困擾專案融資的零元競標已取消，售電價格以企業購售電合約(CPPA)為主，並以不超過台電迴避成本作為「保底價」，可收購轉售CPPA外多餘的綠電。此次也祭出早鳥完工與ESG效益兩大獎勵，均可享延長電業執照時間，早鳥提前N天完成，就享N天合約延長，後者則要再討論。

但要如何避免業者ESG承諾低，換取高獎勵，李君禮回應，業者本身就要考量獲選的風險，承諾過低很可能就無法拿到獲配風場。能源署補充，獲選資格是履約能力至少要70分以上，分配原則會以總分由高到低排序，若是「同分」，將以專案執行能力、開發商實績分數排序核配，而單一開發商申請容量最低300MW、最高為1GW。

至於過去二階潛力與區塊3-2等已有三座共900MW風場解約或未簽約，容量並未在此次釋出，陳崇憲表示，分開處理是不想影響3-1、3-2既有進度，也擔心未來再有變卦，未來會一併另外再作選商，並適用3-3獎勵規則，未來也會有3-4、3-5規劃，政府目標是2050年達到55GW。根據能源署規劃，第一季正式公告選商機制，備標期約6個月，第三季或年底前選商出爐。

