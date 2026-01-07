離岸風電3-3選商明揭曉 祭早鳥完工、國產化轉型2大獎勵
〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部明(8)日下午將舉行離岸風電 3-3 期選商機制說明會，預計釋出 3.6GW 開發容量。據了解，3-3 期選商除採取「積分制」決定勝負外，遊戲規則也將大翻新，取消強制國產化，由 ESG 承諾取代，並首度導入「早鳥獎勵」機制，風場愈早完工、ESG 承諾愈多，除原本20年購電合約外，還可再延長售電年限，藉此加速風場建設、帶動產業發展，同時補足2030 年半導體供應鏈迫切的綠電需求。
本次大亮點之一是早於2031年12月31日併聯發電的風場可享受「早鳥獎勵」，因 3-3風場要在2030至2031年間併網，政府希望開發商提前完工、儘早供電，設計以「時間換年限」的誘因。舉例來看，若風場提前3個月完工，過去僅能多賣3個月電力，未來可在原20年購電合約之外，再額外加碼3個月售電期間，「比單純發放趕工獎金更具吸引力」。
而國產化不再強制規定，過去國產化分為基本要求與加分項目，新制則全面轉型為 ESG 承諾。相關人士說明，開發商可具體提出對台灣有利的在地採購內容，例如採購金額、項目、減碳效益，或培育本土人才、強化產業鏈等作法；若承諾內容「超過預期」，同樣可享20年購電合約之外，獲得額外售電年限作為獎勵。
針對過去零元競標、無底價造成融資困難的問題，3-3規則也將一併調整。不再要求開發商「出價競標」，而是以民間企業 CPPA(企業購電合約)作為主要售電模式；若仍有購電合約未能銜接的部分，則由台電以迴避成本收購，讓台電能取得相對便宜的綠電，同時降低開發商融資風險，創造雙贏。
本次也改採「積分制」，評比重點聚焦開發商在國內外的風場實績、財務狀況，以及專案執行能力三大項目。因過去評分制度是爭取拿「入場券」，後續比拚價格與國產化；但在取消零元競標與國產化規定後，積分將成為是否能取得開發權的「關鍵門票」。
相關人士也說，過去在台灣如期、如質完成風場專案的業者，此次將具備明顯優勢；反之，若曾出現逾期完工、未簽約、提前解約，或未落實產業關聯承諾等紀錄，未來都將納入評分考量，形成實質的獎懲機制。
經濟部指出，本次選商規則已吸納前幾輪離岸風電開發的各界回饋，制度設計更具彈性，也更明確導入誘因與約束。經濟部能源署長李君禮將於本月16日退休，盼能在退休前完成 3-3 選商機制對外說明；3-3選商預計今年首季正式公告遴選辦法，後續也將持續蒐集意見，滾動式調整。
