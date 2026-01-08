離岸風電3-3選商規則公布拚年底完成 業者嘆：誘因不大

經濟部舉行「離岸風力發電區塊開發第3期選商機制草案說明會」。

經濟部今（8）日下午推出離岸風電3-3期選商機制草案，宣布將釋出3.6GW容量，改採積分制、取消先前的強制國產化政策，以ESG效益與提早完工獎勵、可延長售電期，還有最低收購價的保底機制，接受廠商建議與討論，預計最快第一季能正式公告。不過業者向本刊坦言，目前這些內容誘因不大。

經濟部舉行「離岸風力發電區塊開發第3期選商機制草案說明會」，除了現場開放、也有網路直播發問，現場發言踴躍，不少新面孔廠商來一探究竟，還有環保團體趁此機會推銷ESG理念，以及建議海纜上岸的共同廊道勿從潮間帶跨過。

活動開始前，經濟部長龔明鑫主持經濟部會議前受訪，提到台灣離岸風電去年底已經完成4.4GW，今年底應該可完成5.3GW，今日說明會後，廠商們有意見回饋，再來看如何滾動調整檢討。若要設時間表，希望今年第1季、最慢不超過上半年將其案底定，下半年完成選商，業者明年就能正式啟動3-3的興建作業。

龔明鑫表示，3-3的選商機制有些改變，擷取前面兩期比較好的優點，而先前國產化的要求是必選項目，這一次改成「積分項目」，因為在地採購還是有好處，可以減碳、促進就業，但不再是非選不可。

另外也鼓勵開發商在ESG方面的努力，龔明鑫表示，如果超過當初的承諾，將給予「發電時間可以延長」的鼓勵。在解決融資問題方面，過去曾有「零元競價」，導致後續融資困難，但離岸風電最重要的保證就是未來的現金流，所以新做法就是讓開發商可以用 CPPA（企業購售電合約）的價格去賣，多出來的部分，台電會用「迴避成本」來收購，這樣就確保電是賣得出去的、且有一定價位，在融資時就不會產生太大困難。

說明會上也提到，這次選商機制規劃方向以開發商的海內外實績，以及履約、技術、財務能力，還有ESG規劃等納入評分項目，70分為合格，過去若有逾期或解約等不良紀錄會扣分，最後依總分由高至低進行容量核配，同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW，綠電價格以CPPA為主，訂有最低收購價格、也就是不高於台電的迴避成本。

而說明會現場，最多業者詢問的就是所謂的「ESG規劃為審查項目」和延長售電時間的細節，經濟部能源署副署長陳崇憲表示，這次說明會的確定義不太明確，因為不想一開始規範地太狹義，歡迎業者提出各種想法和定義來做參考，1月19日前都可以發文給能源署來提供意見，經濟部也會跨部會持續盤點相關空間，並與地方政府做溝通。

開發商跟本刊表示，今日提出的內容其實看不出有什麼新的誘因，因為一個案場本來就不可能只經營20年，所謂的「保底價」不公開、價格也沒有競爭力，對銀行融資方面基本沒有用處，而且所謂的延長售電時間獎勵，要等到完工後再考核，但對開發商來說，最需要錢的時間是建置前期，遠水救不了近火，不如考量如何降低建設成本。

還有多位業者提到，先前3-1和3-2沒完成的區域應該釋出、給其他業者接手，但陳崇憲堅持要等3-3完成後再另行處理，避免影響正在進行中的案子。

