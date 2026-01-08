離岸風電3-3選商規則出爐 經濟部左手蘿蔔、右手棒子不讓業者騎驢找馬

經濟部於今（8）日召開「離岸風力發電區塊開發第3期選商機制草案說明會」，由於各界對於區塊開發及供應鏈對於綠電需求大，期盼選商能儘早落實，能源署回應，希望在今年第一季正式公告選商方案。

能源署在今日會議說明，區塊開發第3期選商機制規劃方向以開發商實績、財務能力、專案執行能力及ESG規劃等納入評分項目，且同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW；綠電價格以企業購售電合約（CPPA）為主，並訂有最低收購價格（不高於台電迴避成本）為輔；同時納入ESG規劃為審查項目；對於提前完工及達成一定程度ESG效益業者，給予延長售電期間作為獎勵。

經濟部表示，透過本次意見徵詢以凝聚各界對於區塊開發第3期選商機制之共識，預計於今（115）年第一季正式公告，象徵政府持續推動綠電及離岸風電的決心不變。

蘿蔔棒子都有 能源署： 開發商別 騎驢找馬

區塊開發第3期選商機制草案，規劃分配總容量以3.6GW為原則，並於2030年至2031年併網，本期調整內容包括以履約能力（技術、財務）進行競比，以開發商實績、財務能力、專案執行能力作評選標準，審查分數達70分以上具獲配資格，並依總分由高至低進行容量核配，同分時則依專案執行能力、開發商實績分數排序核配；除了財務狀況及風場開發歷程等客觀指標外，若開發商過去在台灣執行風場表現優良則在分數上會有所呈現；反過來，若曾在國內有逾期完工、未簽約、提前解約、產業關聯承諾執行不力等實際紀錄，都將納入計分的考核範圍，提升廠商執行3-1及3-2風場的效率。

在這次選商的項目中，分別設有不同的分數與加減分機制。開發商實績佔35分，可以過去國內風場開發狀況與簽訂的各項合約作為佐證，國外案場僅以已完工取得證明的離岸風場作為依據，其餘國外再生能源都不參採。開發商財務能力30分，會以開發商股東公司淨值自有基金規模等作為計算基礎。專案執行能力45分，並分為申請專案執行與ESG項目，會給提出情況給予加減分數。

另外過去風場有簽訂但未完成建設、解約的開發商，在這次加減分計算中就會給予最重20分的扣分，能源署希望既有案場要繼續往下，不希望因此停工，要讓優良風場能夠繼續維持。

能源署強調，只要國內有推動實績就會有基本分數，再依容量來給予加分，但如果有拖延就會扣分，財務部分也會有同樣的考評標準，公司淨值有增加會給予加分，專案執行能力也會有加減分的機制。

另外在過去已經獲配容量且簽訂行政契約的3-1與3-2期離岸風場，能源署說，如果3-1、3-2風場若有變化導致最終無法開發，但容量不會與3-3期選商合併計算開發容量，提醒開發商不要「騎驢找馬」。至於3-1與3-2期可能因無法履約而釋出的容量，會再專案處理，單獨進行遞補或再次選商作業釋出容量。

提早完工與ESG獎勵制度 最多5年

值得注意的是，在這次選商草案當中，首度提出ESG項目作為加分項，同時也能成為電業執照延後的依據。能源署表示，如提案場前完工併網，依實際提前日數，延長相應之電業執照售電期間，另外ESG如達一定程度在地產業效益，延長一定年限電業執照售電期間。

會後追問能源署對於延長年限，官員回覆，「不會超過5年」，每年對於業者來說都會是很大的收益，因此能提早完成並且延後發電，對於開發商來說就具有相當大的誘因。

