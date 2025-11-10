離岸風電445座風機躍全球第五 風電進度仍面臨挑戰

台灣風力發電的發展面臨多重挑戰，從陸域風機對居民生活的噪音干擾，到離岸風場建置的技術與環境問題。苗栗海岸地區居民長期忍受風機低頻噪音所帶來的困擾，甚至導致失眠等健康問題。而離岸風電雖被視為新希望，但也面臨高技術門檻、巨額投資需求及環境影響評估等難題。台灣目前已安裝超過445座離岸風機，總裝置容量達4GW，躍升為全球第五大離岸風電國。專家呼籲政府制定更明確的規範與配套措施，以平衡能源發展與環境保護。

台灣土地小，陸域風機設置難度高。圖／TVBS

沿著台灣西部海岸線，高聳的風力發電機成為常見景象，特別是從桃園到彰化這一段最為密集。然而，當風機建在住家附近時，不僅發電也帶來噪音困擾。苗栗海岸發展協會創會會長翁坤章表示，三支風車就像合唱團一樣吵雜，使他無法入睡、食慾不振，甚至出現憂鬱症狀。

一般來說，夏季風機轉動的聲音還不算大，但東北季風來臨時，風聲加上風機運轉產生的低頻噪音會24小時不停歇。苗栗好望角從2007年開始陸續開發21座風機，但早期對設置距離和相關規範都相當模糊。當地居民原本期待風機屆滿除役後能擺脫這個噩夢，卻發現現在還要建造更大的風機。翁坤章強調，他們已經忍受這三支風機很久了，就像王寶釧苦守寒窯18年，現在卻還要再建更大的風機。根據2023年修訂的法規，陸域風機設置地點周邊500公尺有建物就需要進行環評，但對於農地、風景區及養殖區的開發仍缺乏明確規範。陸域風機與當地居民取得平衡成為長期困境，而台灣地狹人稠，要找到適合建置的地點也越來越困難。

隨著陸域風機發展逐漸受阻，離岸風場成為新的發展方向。台灣離岸風電發展從2016年海洋風場的兩座示範風機安裝開始，截至目前已經安裝超過445座離岸風機，至8月底總裝置容量達到4GW，躍升為全球第五大。

台灣業者技術突破，離岸風機製造台廠可包辦。圖／TVBS

台灣離岸風電產業協會理事長林靖苹表示，離岸風電建置的技術門檻很高，每個風場需要上千億的投資，施工介面複雜，需要供應鏈的配合，最重要的是需要社會關係人的認同和支持。台灣離岸風電從零開始發展，克服了許多挑戰。建置離岸風電需要高技術門檻和巨額資本投資，種種因素導致台灣的離岸風電進度落後。要達到2025年離岸風電5.6GW的目標，需要加快速度。林靖苹建議，應持續不斷開案，建立友善的規範框架，並期待政府進行海域空間盤點，釋放更多適合建置離岸風場的空間。離岸風場的作業也常受風浪限制。雲林風場作為台灣規模最大的離岸風場之一，每年可提供超過60萬戶家庭用電，建置過程歷經疫情、滑樁等問題導致進度延遲。

天豐新能源亞太區EPC管理副總監王中杰表示，事先的探勘和調查必須非常詳細，需要做完整的海床變動預判。即使做了鑽探，因為採樣的關係，在一兩百公尺外的地方可能情況就不同，所以施工時必須保守行事，不能急著完成基樁施工而導致工程失誤。開發一座離岸風場大約需要5到8年，從水下打樁到搭架，每座風機高度可達260公尺，海上安裝更是大工程。王中杰補充說，除了基礎外，海纜也是另一個問題，雲林風場在施工輸出海纜時，必須等兩週一次的大潮，才能讓海纜施工船開到近岸部分。早期離岸風電主要由國外業者主導，現在本土廠商也加入其中。水下基礎、塔架、葉片等零件都能看到台灣業者的身影，甚至機艙現在也能在台灣生產。西門子歌美颯亞太區董事長倪邇思表示，他們已經完成技術移轉，在台中設廠，僱用超過300名員工負責組裝風力機零件。這也為許多台灣在地企業提供成為供應鏈一部分的機會。

台灣離岸風電建置躍升全球第五。圖／TVBS

哥本哈根基礎建設基金 亞太區域總裁 許乃文指出，台灣可以自主生產水下基礎、大型鋼構、基樁，以及風機內部的一些電線電纜。雖然台灣在技術上有所突破，但資金籌備仍是一大挑戰，需要引進更多企業投入。此外，離岸風電與陸域風電一樣，也面臨環評難關。早在2007年，台灣就組建過離岸風電國家隊，當時中研院生物多樣性研究所執行長鄭明修就是其中一員。隨著離岸風機發展規模擴大，如何平衡對環境的衝擊更顯重要。鄭明修表示，風機裝設過程中打樁的聲音很大，對鯨豚的耳朵影響最大，因此施工前需要使用氣泡擾動技術，讓鯨豚適應，從輕打到重打，或者派人事先檢查海上是否有鯨豚出現。

許乃文強調，為了解決環境疑慮，他們通過銀行專案融資，銀行團要求在施工前中後對生態進行縝密監測並負責任地回報。離岸風電未來面臨優質風場飽和的問題，陸域風電則面臨與民爭地的困境，場域開發都受到限制。如何拿捏環境生態平衡，政府需要制定明確的規範和配套措施，讓風電真正成為潔淨能源。

