離島之光！「金城後浦商圈」靠實力突圍 勇奪經濟部首屆創意大賽優勝

【記者 洪美滿／金門 報導】金門地方特色產業閃耀全國！經濟部中小及新創企業署首度舉辦的「2025 地方特色產業創意大賽」於昨（17）日舉行頒獎典禮。金門縣「金城後浦商圈發展協會」以「吃飯皇帝大－金門總兵宴」提案，在全國22縣市、高達824組參賽團隊中脫穎而出，勇奪僅有9個名額的「優勝」席次。

縣府產業發展處表示，為積極爭取中央資源並整合相關能量，使更多資源能實質落地金門，本處於今年三月邀請經濟部中小及新創企業署來金辦理「中小微企業多元振興發展說明會」。會中除說明相關振興措施外，亦針對創意大賽進行介紹。後續透過多元輔導資源鼓勵與協助後浦商圈爭取該競賽。

縣府產業發展處進一步說明，本次大賽競爭極其激烈，錄取率僅約1%。金城後浦商圈作為金門歷史最悠久的商業核心，此次完全憑藉民間協會的創意與執行力，將在地深厚的「總兵署」歷史文化，轉化為深具商業價值的「沉浸式餐飲體驗」。評審團對於後浦商圈能將富有文化底蘊的歷史故事，成功研發成具備市場吸引力的「總兵宴」商業模式，給予極高評價，認為是「地方特色產業化」的最佳典範。

這次後浦商圈的獲獎，不僅展現後浦商圈的創新能量與發展潛力，更成功爭取經濟部提供價值新臺幣200萬元的行銷推廣及專業輔導資源，為在地產業注入實質助力，未來，金門縣府將持續投入輔導商圈資源，推動城鄉永續發展，同時將持續結合中央部會資源，擔任地方產業最強大的後盾，推動更多具備金門特色的產業走向品牌化、常態化經營，為在地青年與新創團隊創造更優質的發展環境，共同繁榮金門城鄉經濟。（照片記者洪美滿翻攝）