即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

藍委陳雪生、陳玉珍共提之《離島建設條例》修法，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力，本案於去（2025）年12月2日被逕付二讀，目前已逾1個月的冷凍期，相關修法恐怕最快會在本週三讀通過。對此，民進黨立委吳思瑤今（5）日喊話，所謂「離島自經區」就是不折不扣替中國洗產地、大開後門，引狼入室的惡法，這項修法藍營也暫緩推動一段時間，呼籲他們應永久撤案。





今早9時45分，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪，回應時事議題。記者提問，您怎麼看《離島建設條例》最快本週可能會三讀通過？

對此，吳思瑤不諱言，他們確實相當擔憂，因為依照立院期程，針對《離島建設條例》，在野黨其實可以發動表決，也可以直接「不議而決」，意即不經討論直接強行通過，但此條例不僅在國會沒有共識，社會更是一片撻伐。

吳思瑤強調，《離島建設條例》的相關修法除了替中國大開後門，更是為虎作倀，根本就是要引狼入室；她反問，一部法律可排除台灣的《都市計畫法》、《土地法》與《醫療法》等相關法規，哪有這麼大的法律，可以排除非常多部國家法律適用，只是為了來圖利中國。

她解釋，所謂「離島自經區」，真的就是不折不扣替中國洗產地、大開後門，引狼入室的惡法，這項條例國民黨也暫緩推動了一段時間，因此要再次呼籲，該修法不只有暫緩推動，而應當是永久撤案。





原文出處：快新聞／離島建設條例最快本週三讀 吳思瑤籲懸崖勒馬：應永久撤案

