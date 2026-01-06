離島建設條例最快週五通過 民進黨轟背離民意：藍白執意幫中國開後門！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修正《離島建設條例》，主張離島可設自由貿易示範區，引發幫助中國洗產地的質疑。不過，因法案交付協商冷凍期1個月已過，最快可能在週五立法院會通過。對此，民進黨發言人韓瑩今（6）日指出，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

針對國民黨立委陳玉珍提案修正《離島建設條例》，民進黨發言人韓瑩指出，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口。（資料照）

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

韓瑩強調，藍白放著《總預算》與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意，呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

