《離島建設條例》最快本週三讀 綠營質疑恐造成國安疑慮

北山播音牆：「我希望在大陸的同胞，也可以跟我們享受到一樣的民主跟自由。」

金門北山播音牆播放知名藝人鄧麗君的聲音，象徵性向遠眺就能看到的中國廈門心戰喊話，戰地氛圍逐漸褪去，加上地緣關係，金門跟最短距離約兩公里的廈門往來熱絡。

為了促進離島發展，國民黨立委陳玉珍提出《離島建設條例》修正草案，最快本週可能三讀通過，但民進黨團批評恐怕會造成國安疑慮。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說：「尤其是金門陳玉珍委員的選區，變成福建省的經濟特區，以這個方式在經濟上滲透台灣，在軍事上威脅台灣。」

藍委提案修正的離島建設條例，其中最大的爭點，就是第18條之1，增訂金門、馬祖等離島得設置「自由貿易示範區」，而設置跟管理辦法，則授權離島縣政府以自治條例訂定，反倒被民間團體質疑有替中國洗產地的可能，甚至是為推動「一國兩制」試驗區鋪路。

國民黨金門縣立委陳玉珍表示，「面對中國大陸，民進黨永遠沒有解方，只會說滲透，中國大陸它就存在在那裡，它的經濟行為就是在那裡，它跟我們的距離就是這麼近，很多事情就應該要去面對、要去解決。」

提案的第3條、第7條及第7條之1條文修正，則是關乎離島重大建設投資計畫定義，如果涉及土地區分變更，分中央跟地方層級，並保障地方政府得就涉及都市計畫農業區等變更為可建築用地，另定開發規劃方式。民間團體質疑，把離島重大建設核定權限改由地方決定，恐怕是要幫興建金廈大橋解套。

陸委會副主委梁文傑指出，「離島地區雖然有它的特殊狀況，但是它還是整個中華民國整體的一環，所以不可能單獨的為金門、馬祖或者是澎湖開一個破口。」

陸委會回應，兩岸之間的人員、貨物甚至是金融往來，都應該在兩岸關係條例架構下來處理，也提及2013年行政院曾推動《自由經濟示範區特別條例》草案，離島也適用，但因為爭議過大，2016年終止推動，相關經驗可以當成借鏡。