《離島建設條例》逕付二讀、擋軍購預算與院版《財劃法》 民進黨轟藍白立委「吳三桂」

（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





今（2）日在立法院會議上，中國國民黨立法院黨團與台灣民眾黨黨團再度攜手，臨時變更議程，將陳玉珍所提《離島建設條例》修正草案，與游顥提案《不當黨產處理條例》修正草案直接逕付二讀，又想沒討論就直接表決。此外，有關新台幣1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，與政院版《財劃法》修正案則被藍白封殺。民主進步黨對此轟惡意杯葛、拖垮政府、阻擋國防的藍白立委，只配「吳三桂」這三個字。

民進黨指出，藍白在立法院院會強推陳玉珍提案的《離島建設條例》修正草案，其實就是「洗產地」法案，想在離島設置所謂「自由貿易示範區」，替中國產品甚至人員開後門。「這種影響經濟利益與國家安全的惡法，難怪不敢仔細審查與討論！」

關於游顥提案的《不當黨產處理條例》修正草案，民進黨亦指出是在替救國團討特權，讓轉型正義開倒車，不當黨產實質復辟。

民進黨表示，今天中午，藍白則是在立法院程序委員會封殺行政院提出的《強化防衛特別條例》與《財劃法》草案，連交付審查都拒絕。「8年1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的草案與預算規畫，關係到台灣自我防衛的能力，也關係到國防產業的競爭力，國際都重視，為什麼藍白連審查都不願意？」

民進黨也說，行政院版《財劃法》草案，能夠妥善配置資源，兼顧中央地方的財政平衡，與城市鄉村的均衡發展，更不會舉債破上限債留子孫「為什麼藍白就是不肯就事論事？」

民進黨砲轟，藍白兩黨在傅崐萁和黃國昌把持下，完全就是「雙標黨」，想推的法案無視程序正義，直接沒收討論硬推下去；行政院提出的預算和法案，則是毫無道理就拒絕，同樣連依據程序進行討論的機會也要沒收。

民進黨最後怒轟惡意杯葛、拖垮政府、阻擋國防的藍白立委，只配以下這三個字：「吳三桂」。

