《離島建設條例》逕付二讀 綠黨團轟護台都擋、賣台都過：要幫中國開多大門？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

在野黨今（2）早在立法院會聯手將藍委陳玉珍提出的《離島建設條例》修正草案逕付二讀，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，引發綠營質疑幫中國洗產地。對此，民進黨團書記長陳培瑜痛批，保台法案與預算一再被擋，賣台法案卻一路衝，到底要幫中國開多大的門？

民進黨團今日下午召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會。（許詠晴攝）

民進黨團今日下午召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會。陳培瑜指出，藍白對護台法案跟預算都在擋、擋、擋，對於賣台法案就一路衝、衝、衝，直接逕付二讀，後續就是過水協商、三讀表決。

陳培瑜直言，今天院會一系列逕付二讀的法案，其中最荒謬的就是陳玉珍提出的《離島建設條例》修正草案，讓離島的自由貿易示範區，很可能變成中國洗產地的地區，到底要幫中國開多大的門？另外，離島重大建設由地方說的算，但由中央買單，究竟是陳玉珍當縣長說的算，還是北京政府說的算？

陳培瑜續指，令人感到遺憾的是，有很多藍委已經公開稱願意支持院版《財劃法》，但該版依舊躺在程序委員會，繼續被冰凍、暫緩列案，因為國民黨執意要行政院執行他們提出的版本，想見未來行政院未來到立院針對覆議案報告時，國民黨也很可能刁鑽為難行政團隊。

此外，沈伯洋表示，世界各國都在準備可能的衝突，反觀賴總統提出的未來8年1.25兆國防特別預算卻在程序被擋下來，相較國民黨版本的《財劃法》，8年挖走11兆元，我們現在8年1.25兆國防卻沒辦法做，這擺在任何一個國家都是不可思議的事情。

沈伯洋同時提及，藍白現在也要透過修正《國籍法》，讓中配參政可不放棄國籍，甚至用中配「六改四」，讓中國人更快拿到台灣身分證，這些修法最後影響的就是選舉，在香港大家都已經看到很多了。

針對國防特別預算在程序被擋下，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱補充，國防特別預算8年1.25兆元，約平均每年投入1560億元，佔不到全民健保每年支出的15%，除了要考慮保護國人的健康，保障國家安去也應該投入國防資源。

