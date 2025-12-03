離島有線電視業者115年收視費 澎湖、名城調升

（中央社記者趙敏雅台北3日電）NCC今天舉行委員諮議會議，核准澎湖縣、金門縣與連江縣等3縣所轄，包含澎湖、名城、祥通等3家有線電視系統經營者115年度收視費用，決定澎湖公司、名城公司調升每戶每月基本頻道收視費用新台幣5元，祥通公司維持今年度金額。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿說明，依有線廣播電視法第44條規定，有線電視收視費由地方政府費率審議委員會審核；未設置費率審議委員會的地方政府，由中央主管機關代為審核。

NCC表示，澎湖縣、金門縣與連江縣所轄3家有線電視系統經營者的收視費率，由NCC代行審核，11月17日召開審查會議，除邀請系統經營者到會說明外，縣府代表及專家學者代表也列席表示意見。

NCC說明，這次費率審議就離島3家業者所申報115年收視費用、所在不經濟地區經營環境、網路建設、收視服務品質、頻道規劃及財務的合理性等資料進行審核，並參採地方政府及專家學者代表意見、消費者物價指數等因素，予以綜合考量後核定費率。

其中，澎湖公司、位於金門縣的名城公司調升每戶每月基本頻道收視費用5元，澎湖公司調升後為560元、名城公司調升後為590元；連江縣的祥通公司維持與今年相同的收視費用540元。

NCC表示，離島的有線電視系統經營者，營業區域內地理天候與經營條件難以與本島具備市場規模的系統經營者比擬，且受天然環境限制，設備維護不易，仍致力投入經營有線電視多元服務，予以肯定，期盼離島3家系統業者共同致力促進離島民眾收視權益。（編輯：楊蘭軒）1141203