離島狂醫杜元坤 社教館開講

在溫暖而感動的掌聲中，高雄市立社會教育館於昨（七）日下午特別邀請義大醫療財團法人義大醫院院長杜元坤，於該館演藝廳主講「逆境樂章：奔跑不息的彩色醫療人生交響曲」心靈講座；杜院長以自身橫跨醫學、公益、教育、體育與音樂的真實生命歷程，帶領現場聽眾深刻思索：在逆境之中，如何堅守初心，將信念化為行動，譜寫屬於自己的人生樂章。

杜元坤院長長年投身醫療志業，不僅是國際知名的骨科與顯微外科權威，更因自二○一四年起固定每月飛往澎湖進行義診，無私照顧離島與偏鄉病患，而被譽為「離島狂醫」；講座中，他以「醫療如音樂」為喻，將人的一生比擬為一首交響曲，並以六個「序曲」，從搖籃曲、青春舞曲、結婚進行曲、挑戰事業交響曲、步入老年回憶曲、人生最後安魂曲等貫穿生命不同階段，揭開演講序幕，深刻詮釋醫療與生命關懷的核心價值，深深觸動在場每一位聽眾的心靈。

杜院長分享了自己在醫療生涯中所遭遇的重重挑戰，以及六年間歷經多次重大疾病、生死交關的親身經驗，他坦言，過去的人生幾乎全為「救人」與「工作」而活，捐錢、捐時間，甚至差點把生命也捐出去；直到疾病來襲，才重新調整人生的優先順序，學會照顧自己，並將「傳承與教育」視為此生最重要的使命。

談及公益，杜院長特別強調「行善必須有計畫，且要能串起更多人一起參與」，他希望透過組織化的方式，讓「善」的力量能夠長期運作，發揮更大的影響力，形成正向循環；他也深受德蕾莎修女精神感召，「真正的奉獻不是拿出多餘的，而是捨出原本擁有的」，累計捐款金額已超過新台幣二億元，認為真正的奉獻，是來自願意為他人承擔與分享的心。

社教館黃昭誌館長表示，該講座不僅是一場醫學與生命的分享，更是一場充滿力量的心靈饗宴；透過杜元坤院長奔跑不息的人生歷程，愛與傳承持續破風，期盼能鼓勵更多民眾在面對人生低谷時，勇敢轉念、持續前行，將挫折化為養分，為自己的人生譜出獨一無二的彩色交響曲。

演講開始前，現場先舉辦溫馨致贈儀式，感謝杜元坤院長熱心公益，慷慨捐贈活動經費新臺幣十萬元予社教館，協助館方持續推動多元學習與公益講座，嘉惠更多民眾。