離島疏運啟動！228連假逾千航班12/29上午開訂

交通部民用航空局針對明年228紀念日三天連假宣布，澎湖、金門、馬祖等三條離島管制航線的機票，將於12月29日上午9時同步開放民眾訂位。民航局已規劃2月26日至3月2日為航空疏運期，各航空公司均依市場需求完成航班規劃。

民航局指出，三條離島航線（不含澎湖至金門及澎湖至七美航線）疏運期間共計提供1042架次、8萬913個座位數。（示意圖／pixabay）

民航局指出，三條離島航線（不含澎湖至金門及澎湖至七美航線）疏運期間共計提供1042架次、8萬913個座位數。其中澎湖航線規劃506架次、提供3萬6018個座位；金門航線安排450架次、3萬8974個座位；馬祖航線則有86架次、5921個座位。民航局已要求航空公司持續關注訂位狀況，將視實際需求適時增班。

明年228假期從2月27日至3月1日共三天連假，民航局提醒旅客特別注意機票使用限制。尖峰時段包括2月26日至28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島返回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制。

民航局表示，近期仍發現有旅客訂位後未搭乘的現象。由於連假期間機票屬於寶貴資源，民航局再次呼籲民眾切勿重複訂位。若旅客因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局也提醒，離島航班較容易受天候影響而有異動情形。民眾應隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，務必事先訂妥機位，避免浪費時間於機場候補。搭機當日請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利完成搭機程序。

