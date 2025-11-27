離島租機車換電動！交通部2年補助3000輛、最高3萬元

交通部推出補助，鼓勵離島租賃機車業者將燃油機車汰換為電動機車。圖為小琉球遊客。（蔡明亘攝）

離島旅遊時，租機車為熱門選項，交通部試辦離島低碳交通區，今明2年各編6000萬元及3000萬元經費，訂出補助要點，鼓勵租賃車業者將燃油機車汰換成電動機車，以2年汰換3000輛為目標，最高每輛補助3萬元，鎖定小琉球、蘭嶼、綠島試辦租賃機車電動化，即起開放申請，盼打造低碳觀光示範地。

經統計，目前屏東小琉球機車總數約7200輛，電動機車約1200輛，比例約17％；台東縣蘭嶼鄉機車總數約2100輛，全數為燃油機車，電動機車比例掛零；台東縣綠島鄉機車總數約3300餘輛，電動機車約60輛，比例約1.8％。3離島現行電動機車數量僅約近1300輛。

交通部辦理行政院核定「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」，補助地方政府辦理離島租賃機車電動化，試辦低碳交通區，本周公布補助作業要點。

交通部表示，這次試辦計畫將與各離島縣市政府合作，鼓勵租賃車業者以電動機車取代燃油車，同步推進建置充電設施、保養維修等配套，提高離島觀光的運輸品質與永續性。

此案補助方案分為基本型與競爭型，基本型要求地方在2年完成1000輛燃油機車汰換為電動機車；若地方具備更高企圖心，在相同期間汰換超過1000輛，或於1年9個月內更短期限達成千輛汰換目標，則可申請競爭型補助並優先審核。

據規畫，地方政府須與業者共同提案，並可依車款種類申請不同補助額度，全新電動機車每輛可獲3萬元補助，若為車齡2年內、行駛里程低於3500公里的中古電動機車，則每輛補助5000元，補助內容均含保養維修服務。

交通部11月25日起開始受理提案，目前屏東小琉球、台東蘭嶼和綠島均已表達有意參與，交通部也已與地方政府展開初步討論。

交通部表示，計畫總預算為9000萬元，為期2年，盼透過中央、地方與業者合作，在離島率先打造具示範性的低碳交通區，目標希望2年鼓勵汰換3000輛電動機車。後續審查核定後將依簽約、汰換完成及營運成果，分階段撥付補助款，試辦成果將成為全國推動低碳交通的重要參考案例。

