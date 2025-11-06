離島空中交通創舉 澎湖馬祖包機首航客滿
（中央社記者潘欣彤連江縣6日電）澎湖馬祖包機今天首航，載著客滿的70位澎湖民眾抵達馬祖旅遊。馬管處強調，包機為馬祖澎湖的離島間空中交通創舉。有遊客說，期待參觀媽祖巨神像、八八坑道等知名景點。
今天中午12時40分左右，載著70名澎湖民眾的立榮航空包機，順利抵達南竿機場，遊客下機後，紛紛停留在停機坪自拍，或與親友合照，留下紀念性的一刻。為表對包機首航重視，馬祖國家風景區管理處、連江縣政府交通旅遊局則派代表接機。
澎湖民眾顏小姐告訴中央社記者，因為沒來過馬祖，所以趁包機的機會來走走，從澎湖飛馬祖僅需約60分鐘，免去在台北或高雄轉機等麻煩。行程中最期待的是八八坑道與媽祖巨神像，想比較與澎湖的媽祖銅像差異。她幽默表示，海景非此行重點「在澎湖已經看很多了」。
馬祖國家風景區管理處新聞稿指出，此次包機為馬祖與澎湖空中交通創舉，更是由民間旅遊業者積極奔走、串聯而成的豐碩成果。展現馬祖與澎湖觀光圈「由下而上」的整合力量，在地業者主動出擊，共同為馬祖觀光開創新局。
馬管處強調，期盼透過「馬祖觀光圈」與「澎湖觀光圈」旅行業者的緊密合作，讓雙邊能建立更常態化的交流機制，深化兩地在觀光、文化、產業等面向的合作，持續從在地業者自主發起的觀光動能開拓離島淡季旅遊客源。
馬祖國家風景區管理處長洪志光則透過新聞稿表示，馬管處致力推動馬祖「四季觀光」與「永續旅遊」，此次包機由民間發起，馬管處及連江縣政府並全力協助相關行銷推廣，期盼能拋磚引玉，吸引更多遊客在不同季節前來體驗馬祖的深度之美。（編輯：陳清芳）1141106
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
像被老虎咬過！托運行李「6萬元物品全碎」 他怒批航空公司擺爛
開心搭飛機，結果拿到行李爛成一團，誰能接受？根據外媒《紐約郵報》報導，一名男子搭乘瑞安航空（Ryanair）並下飛機後，準備到行李轉盤拿行李，結果行李等不到；詢問機場服務台後才發現行李爛成一團，「像被老虎咬過」，讓他相當傻眼，也怒批航空公司不負責。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 22 小時前
日機票價格直直落 北海道札幌6000元有找 遊客憂熊害
日本熊害頻傳，從北海道至東北引發安全疑慮，但適逢賞楓與雪季，多家航空祭出優惠，北海道、大阪機票跌破萬元！專家建議避開熱門時段，可找到6000元上下機票，但提醒應做好防護，避免前往「熊出沒」山區。網友無奈地說：「若不算熊本熊，似乎只有熊本縣沒真熊出沒！」TVBS新聞網 ・ 1 天前
史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」
旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
《產業》天成飯店集團新據點 「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運
【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集時報資訊 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展11／7登場！航空優惠最低76折、飯店住宿券1折起
全台規模最大、歷史最久的觀光旅遊展銷平台「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1,600格，攤位數較去年大幅成長。「日本館」租下207格，規模創新高，亦為最大展館。「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展。中時財經即時 ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 8 小時前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 10 小時前
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 1 天前
粉色系波斯菊花海Ｘ台版大峽谷！稻浪同框美拍5大景點順遊
波斯菊,花海景點,台版大峽谷,台中市,台中景點,台中波斯菊,后里景點,火炎山 經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！景點+ ・ 1 天前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 20 小時前
普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客
2025台北國際旅展將於明（7）日至本月10日在台北南港展覽館登場，今年不僅有長榮集團旗下「長汎假期」推出兩人同行最高現折1萬元的超殺團體優惠，越捷航空也同步祭出為期一週的「新台幣0元機票」活動（未含稅金與手續費），搶攻歲末旅遊商機。各家業者端出超值行程與加碼好禮，吸引旅客趁旅展檔期搶便宜。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 20 小時前
ITF台北國際旅展 遠雄悅來飯店祭29折優惠
[NOWnews今日新聞]2025ITF台北國際旅展11月7日至10日登場，遠雄悅來大飯店參與年度盛會，推出雙人房一泊一食29折、一泊二食33折、二泊四食33折旅展限定優惠，再加碼於2026年2月8日...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
冬天怎麼玩？沖繩海麗客蘭尼恆溫泳池ｘ夢幻池畔小屋大獲好評！
繼去年大受好評，沖繩海麗客蘭尼將於2025/12/1至2026/3/15期間限定推出「永恆冬日泳池專案」。七逗旅遊網 ・ 22 小時前
媽祖登阿里山 6遊程與神同行
為振興地方產業，阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮攜手合作，將請台澎金馬「海神媽祖」坐林鐵「栩悅號」上山暢遊大阿里山區，6大主題遊程標榜一路與神同行，盡享山區風光景緻外，也有鑽轎腳、媽祖千人平安宴等宗教體驗，全新創舉預期將掀起一股隨香觀光熱，讓地方產業相當期待。中時新聞網 ・ 1 天前