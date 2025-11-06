離島空中交通創舉 澎湖馬祖包機首航客滿

（中央社記者潘欣彤連江縣6日電）澎湖馬祖包機今天首航，載著客滿的70位澎湖民眾抵達馬祖旅遊。馬管處強調，包機為馬祖澎湖的離島間空中交通創舉。有遊客說，期待參觀媽祖巨神像、八八坑道等知名景點。

今天中午12時40分左右，載著70名澎湖民眾的立榮航空包機，順利抵達南竿機場，遊客下機後，紛紛停留在停機坪自拍，或與親友合照，留下紀念性的一刻。為表對包機首航重視，馬祖國家風景區管理處、連江縣政府交通旅遊局則派代表接機。

澎湖民眾顏小姐告訴中央社記者，因為沒來過馬祖，所以趁包機的機會來走走，從澎湖飛馬祖僅需約60分鐘，免去在台北或高雄轉機等麻煩。行程中最期待的是八八坑道與媽祖巨神像，想比較與澎湖的媽祖銅像差異。她幽默表示，海景非此行重點「在澎湖已經看很多了」。

馬祖國家風景區管理處新聞稿指出，此次包機為馬祖與澎湖空中交通創舉，更是由民間旅遊業者積極奔走、串聯而成的豐碩成果。展現馬祖與澎湖觀光圈「由下而上」的整合力量，在地業者主動出擊，共同為馬祖觀光開創新局。

馬管處強調，期盼透過「馬祖觀光圈」與「澎湖觀光圈」旅行業者的緊密合作，讓雙邊能建立更常態化的交流機制，深化兩地在觀光、文化、產業等面向的合作，持續從在地業者自主發起的觀光動能開拓離島淡季旅遊客源。

馬祖國家風景區管理處長洪志光則透過新聞稿表示，馬管處致力推動馬祖「四季觀光」與「永續旅遊」，此次包機由民間發起，馬管處及連江縣政府並全力協助相關行銷推廣，期盼能拋磚引玉，吸引更多遊客在不同季節前來體驗馬祖的深度之美。（編輯：陳清芳）1141106