離島空運一票難求！華信航空11/11啟動「澎湖居民」緊急機位保留

華信航空宣布11月11日起，啟動澎湖居民緊急機位保留。 圖：華信航空／提供

[Newtalk新聞] 往年秋冬為澎湖旅遊淡季，豈料，今年冬天往返澎湖的機票竟反常的「一票難求」，威脅澎湖在地居民就醫和緊急搭乘飛機往返台灣本島權益。對此，交通部出面協調，除了加開航班、放大飛機機型協助疏運往返澎湖旅客外，華信航空也宣布，自11月11日起，啟動澎湖居民緊急機位保留。屆時每天都會保留一定數量的機位，提供有就醫、奔喪等緊急需求的澎湖居民申請。

今年秋冬受東北季風影響，往返澎湖船班經常停航，加上今年推出冬遊澎湖消費券、澎湖星級飯店推出削價配套方案促銷冬季形成等因素，讓冬季往返澎湖旅客較往年增加。此外，冬季往返澎湖航班減少，且無放大機型，讓澎湖空運出現「一票難求」窘境，引發民怨。

針對離島空運一票難求議題，交通部與華信航空協商，除了在今年冬季加開往返澎湖的班機，並視每日運能狀況適時派遣放大型航機外，11月11日起，還會啟動澎湖居民緊急機位保留。11日起，華信航空將配合離島交通政策，每日保留一定數量的機位，提供有就醫、奔喪等緊急往返澎湖和本島需求的澎湖居民申請搭機。

