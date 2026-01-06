離島自貿區三讀闖關在即 經民連警告：恐成中國貨洗產地輸美跳板、牽動國安與台美談判

經民連召開記者會：陳玉珍對槓川普：離島自貿區中國貨洗產地！藍白嫌輸美關稅還不夠高。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 台美貿易關稅談判即將進入最後總結會議之際，由中國國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提出的「設置離島自由貿易示範區」──即《離島建設條例》增訂第十八條之一修正草案，在擱置一年後，傳出將闖關三讀。經民連今（6）日上午召開記者會，嚴正警告該草案一旦通過，金門、馬祖恐成為中國貨「洗產地」後輸美的跳板，引發貿易制裁連帶衝擊台灣經濟與國安。

經民連批評，該草案條文明定僅對中國開放，將讓中國貨可就近自廈門、福州輸往金門、馬祖進行包裝、貼標與簡易加工後再出口，直接挑戰美國對中國貨洗產地的關切。此外，陳玉珍另提出的同條例第七條修正案，賦予離島縣政府重大建設核定權，被指為金廈大橋興建通橋鋪路。

廣告 廣告

離島自貿區與現行自貿港區 三大制度落差

針對外界質疑草案將便利中國貨洗產地，陳玉珍去年4月15日曾回應「台灣本島已有七大自由貿易港區」，並主張未來修法仍受《自由貿易港區設置管理條例》與關務署查驗規範。對此，經民連提出三點反駁，強調草案與現行制度有明顯不同：

草案僅對中國開放，條文明定離島自由貿易示範區只對中國開放，設置目的被指為協助中國貨洗產地，此為第一個不同。

適用地方自治條例而非中央法律，草案條文明定示範區設置區域、管理機關、事業範圍、資格條件與審查基準等管理辦法皆由離島縣政府以自治條例制定、報行政院備查，而非適用中央法律，被質疑將成「一國兩制」示範區，此為第二個不同。

藍白逆向而行、與各國加強查緝方向相悖，面對中國貨洗產地問題，越南曾遭課徵46%關稅後，隨即引入嚴格審查、現場稽查與原產地證書強化核發等措施；而台灣政府去年9月也宣示採「三嚴」措施並規劃提高罰鍰與祭出檢舉獎金。但藍白立委推動草案方向相反，被質疑恐進一步升高輸美關稅與衝擊台灣外銷產業與勞工生計，此為第三個不同。

福建融合戰略與金廈大橋 牽動國防安全

經民連研究員高鉦詠指出，中國近年推動福建作為兩岸融合示範區，政策主張包括習近平2019年提出的「習五點」中「率先實現金門、馬祖與福建通水、通電、通氣、通橋」，以及2023年9月發布的「支持福建探索兩岸融合發展新路意見」，目的為打造「同城生活圈」、展示「一國兩制成果」，並讓金門、馬祖成為中國一國兩制樣板特區。

高鉦詠進一步警告，金門對岸填海造陸的翔安機場與相關高速道及金廈大橋中國段將於2026年啟用。一旦《離島建設條例》第三條、第七條與第七條之一等修正草案完成立法，未來若陳玉珍當選金門縣長，金廈大橋金門段恐加速落實。通車後若台海衝突爆發，解放軍戰車將可長驅直入進入金門，被指將對台灣國防造成重大衝擊。

高鉦詠強調，中國規劃以尚義機場、金廈大橋與翔安機場串聯轉機網絡，企圖讓翔安成為台灣對外往來「國門」，藉由更快更便捷的轉機路徑，將台灣鎖進「一個中國」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

預算卡關衝擊國安與民生 綠黨團喊話在野：以蒼生為念不能再拖

台新00842B最新配息金額創高！每單位擬配0.7元 1/15為最後買進日