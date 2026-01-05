離島自貿區最快本周闖關？ 綠黨團批：把金馬變福建的經濟特區

國民黨立委陳玉珍所提的《離島建設條例》修法最快本周可闖關完成修法程序；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨不斷以「離島」兩字包裝，事實上就是要把金門、馬祖變成福建的經濟特區，如此而已。(圖擷取自民進黨團臉書)

國民黨立委陳玉珍所提的《離島建設條例》修法，因要設「離島自由貿易示範區」惹議，不過在去年12月2日逕付二讀交付協商，如今已屆一個月冷凍期，最快本周就可闖關完成修法程序；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨不斷以「離島」兩字包裝，事實上就是要把金門、馬祖變成福建的經濟特區，如此而已。

立法院民進黨團今(5)日舉辦例行記者會，時事聯訪環節針對《離島建設條例》修法恐在本周闖關三讀；綠委沈伯洋表示，立法院藍白立委針對離島條例提出過非常多的版本，每次都只要在遇到社會質疑的狀況下，就會暫時先縮起來，只要大家沒有注意，比如說現在新年的假期剛過，大家還在關注別的事情的時候，才又會把它推出來。

他認為，但不管是提哪一個版本，背後的核心思想都沒有什麼太大的差別，講白話一點就是「地方包圍中央」，也就是藉由《離島建設條例》，排除中央法規的適用，最早的版本就是排除中央對於《兩岸條例》法規的適用。

沈伯洋說明，未來只要地方跟中國直接談好，就可以免除比如說對人的審查、對公司的審查、對物流的審查，甚至對於海域的審查，所以這一定是國安危機，變成地方上可以直接去跟中國談條件。

鍾佳濱強調，用「離島」兩字包裝，其實說穿了指的就是金門、馬祖，要把金門、馬祖變成福建的經濟特區，尤其是，陳玉珍的選區金門變成福建省的經濟特區，以這個方式在經濟上滲透台灣，在軍事上威脅台灣，在政治上也讓台灣的民主體制遭到嚴重的考驗。

