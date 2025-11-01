離島醫療現況！空中「飛行醫院」全年待命 居民讚：救命希望

離島醫療後送。(圖／TVBS)

金門醫療資源嚴重不足，離島居民遇重症時必須仰賴空中轉診。民間企業投入空中後送服務，全年無休地將病患送往台灣本島就醫，縮短生命搶救的黃金時間。這架空中救護專機機艙內部是一間能在雲端急救的「微型醫院」，曾運送過早產新生兒、裝瓣膜等重症患者。金門縣府要求醫療專機必須在「240分鐘」內完成轉診，近三年來平均只需「180分鐘」，縮減了「4.6%」的時間。2018到2024年間，金門縣緊急醫療空中轉診共執行「594件」，每月平均「7.1件」。民調顯示，「75%」使用過服務的居民感到滿意，「90%」的民眾肯定縣府規定業者設置備用機。空中後送不僅是救命服務，更是離島居民被看見的權利！

離島醫療後送。(圖／TVBS)

離島居民面臨醫療資源不足的挑戰，空中緊急醫療後送成為搶救生命的關鍵。金門雖距台灣本島僅50分鐘航程，但醫療資源卻嚴重不足，讓當地居民遇到重症時必須仰賴空中轉診。民間企業投入空中後送服務，全年無休地將病患送往本島就醫，縮短了生命搶救的黃金時間。這項服務不僅提供了一座「會飛的醫院」，更為離島居民帶來了生命保障。

金門的醫療現實讓許多居民必須往返兩地就醫。71歲的張先生患有胃部良性腫瘤，今年六月突然胸痛，必須緊急送往台北治療冠狀動脈問題。張先生表示，早期金門只有一個花岡石醫院，重病時往往需要轉診到台灣。另一位80歲的楊先生因黃斑部病變，每三個月都必須飛到台北回診，他的妻子也因裝了瓣膜需要定期到台北就醫。對於離島居民來說，慢性病可以計畫性就醫，但遇到緊急情況時，空中後送就成了唯一選擇。金門醫療規模有限，難以吸引專業團隊與大型醫院進駐，使得重大急症發生時，空中後送成為關鍵。民間企業投入的空中轉診任務全年無休，為離島居民開闢了救命航道。

這架空中救護專機外型俐落、結構輕盈，採高翼設計與三輪起落架，能在短跑道迅速升空。雖然外觀像小型客機，但機艙內部卻是一間能在雲端急救的「微型醫院」。飛航救護員黃至正表示，後送的都是危急病患，他們必須在出發前與醫院人員做好交接，並預想可能在機上遇到的最壞情況。他們曾經運送過早產的新生兒，這些嬰兒因肺臟和心臟發育不全，必須到台灣接受加護照顧。

Tecnam P2012型航空器。(圖／TVBS)

飛航駕駛員許慧文分享，執行這項任務讓她感受到重大的使命和責任，曾有一位病患康復後特地感謝她的救援。金門縣府要求醫療專機必須在240分鐘內完成轉診，但近三年來平均只需180分鐘，縮減了4.6%的時間。

衛福部護理及照護司副司長陳青梅表示，三個離島都有駐地航空器，一旦病患需要就立即起飛。如果專機需要維修或無法使用，會啟動國家隊，包括空勤總隊或國防部軍機來支援。2018到2024年間，金門縣緊急醫療空中轉診共執行594件，每月平均7.1件。民調顯示，75%使用過服務的居民感到滿意，90%的民眾肯定縣府規定業者設置備用機。

金門緊急後送滿意度高。(圖／TVBS)

航空公司董事長高健祐強調，醫療專機講究的是及時性，他們以機隊服務的概念，盡量減少請假次數，提供離島更好的緊急救援機制。對離島居民而言，空中後送不僅是救命服務，更是一種被看見的權利，在醫療資源有限的地方，時間就是最珍貴的藥。

