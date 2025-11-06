離島醫療資源有限 專機後送成搶救關鍵

離島地區因醫療資源有限，緊急傷病患者常需仰賴專機後送，成為搶救生命的重要關鍵。許多居民期盼，後送專機能更加安全穩定，讓患者在最短時間內獲得即時且完善的醫療支援。

圖／TVBS

離島偏鄉因受限於醫療資源，若遇到重大傷病或緊急情況，可能得靠醫療後送專機。不少家屬希望過程能更安全。

離島民眾劉先生：「尤其針對嬰兒重症的病患，因為(希望要)有標準化的，生命的支持的裝備像小兒呼吸機。」

離島民眾吳小姐：「我爸爸是已經上飛機了，然後發現機器壞掉，然後又再下飛機送回醫院。」

期待提升專機醫療設備，同時縮短飛行時間，讓後送服務更即時穩定。

醫療後送服務航空公司代表：「我們從金門到松山的話，基本上只需要大概36分鐘左右，就可以抵達，就是因為是噴射機，所以我們是有加壓艙的，對一些心肺性的患者來說，他們就不會需要，有適應氣壓不同的這個狀況，我們飛機的話，有完整的除冰系統有防冰系統，遇到比較壞的天氣，我們可以飛比較高來避開，我們的認證的話，預計就是這個月底，我們會完成醫療後送的認證。」

醫療後送關乎生命安全，透過設備的提升，期待讓每一次起飛，都能讓病患及家屬更安心。

