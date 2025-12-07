離島電動車少 交通部放寬充電樁設置比例

交通部要求各縣市的公有路外公共停車場，須設置總車位2％以上的充電專用位。（示意圖／本報資料照）

交通部要求各縣市的公有路外公共停車場，須設置總車位2％以上的充電專用位，但離島地區電動車數量極少，可能導致設施閒置。交通部將修正規定，離島地區可依該縣市小客車登記數量的10％以上為下限，讓地方政府可因地制宜，避免資源浪費。

交通部表示，將修正《電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法》第2條，針對離島地區增訂彈性規定，允許依實際需求調整設置比例，原規定要求公有路外公共停車場設置總車位2％以上的充電專用位，將放寬離島如澎湖、金門、連江等地，得依轄區內電動小客車登記數量的10％以上為下限。

此外，民營停車場須設置總車位1％以上的充電專用位與設施，強化執行標準，並維持地方主管機關可依電動車成長情形與設施使用率，公告調整比例的機制。

交通部路政道安司司長吳東凌說明，過去訂定時考量全台一致性，但後續發現離島狀況與本島不同。例如本島電動車跨縣市移動需求大，離島卻無此現象，加上多數離島居民居住透天厝，如購車多自設家用充電樁，公共充電站使用率不高。

吳東凌指出，若比照本島設置比例，反易造成閒置浪費，因此修法讓政策能更貼近地方實際，兼顧供需平衡與公共資源效益。

