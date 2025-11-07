離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠

華信航空推出離島慢旅行旅展限定優惠。（華信航空提供／蔡明亘台北傳真）

華航集團攤位在J1811。（華信航空提供／蔡明亘台北傳真）

ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。

華信航空今年ITF旅展以「秋冬好時光 離島慢旅行」為主題，最大亮點為澎湖、金門、馬祖、花東2天1夜只要新台幣3,299元起，第2人還可享有最高1,111元優惠；還有澎湖、金門機票加住宿買一送一，兩人同行總價只要6,666元起的超值優惠。旅展期間搭配「華信愛心同行」公益專案，推出四人同行、買二送二愛心價；現場亦首次推出華信航空精選LOGO商品搶購，特殊造型的海東青寶寶吊飾相當可愛吸睛。

今年華航集團展區為J1811，華信航空每日17：00-17：20在主舞台舉辦精彩有獎徵答活動，獎品相當豐富，包括華信航空已絕版的懷舊系列飛機模型、經典空服員公仔、海東青寶寶吊飾、繽紛馬卡龍膠台及環保側背包，還有最新推出由華信空服員手繪的明信片，歡迎民眾前來挑戰領取最具航空特色的獎品。

此外，配合華信航空APP訂位購票系統推出新功能，參觀民眾凡於活動現場下載華信APP後於商店評分五星，即可獲得小禮品。華信航空APP整合各項必備功能，快速有效率，旅客所有訂位購票、行程管理都能在華信航空APP輕鬆完成，讓你秋冬旅遊、說走就走。

