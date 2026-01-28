離心力奪命！怪手過彎甩出砸騎士 司機認了：沒綁好

屏東萬巒一名男子開大貨車載運怪手，沒想到過彎時，後方載運的怪手重心不穩掉落。（圖／東森新聞）





屏東萬巒一名男子開大貨車載運怪手，沒想到過彎時，後方載運的怪手重心不穩掉落，當場壓到對向一名機車騎士，機車變成一團廢鐵，騎士傷重不治。肇事葉姓駕駛在事後感到相當自責，也坦承「沒有綁好怪手，是我的問題」。

怪手側翻一半車身，都在路旁草叢，長長吊臂直接擋住單向車道。

碎石玻璃碎片佈滿地，旁邊機車一樣倒地，騎士已經被送醫。

目擊民眾：「就一台車我就聽到，很大聲碰一聲，怪手就摔下來翻下來。」

肇事的劉姓駕駛在事後坦承怪手沒有綁好，加上當時路過了一棵樹，就閃了一下，疑似是因為這樣，才造成怪手翻落，導致孫男不幸慘死。

劉姓駕駛：「真的沒有綁好，是我的問題」。

案發在屏東萬巒，28號早上7點多，拖板車載運怪手經過內埔信敏路，過彎時受離心力影響，車斗上怪手往旁邊砸，剛好壓到經過一旁的機車，騎士來不及閃，被壓在怪手下，送醫後宣告不治。

這位孫姓騎士今年42歲，當時正要準備上班，想不到途中發生意外，詳細車禍原因，警方將進一步釐清。

