離散之境：角谷紀章個展 重新思考「真實」風景

記者劉昕翊／臺北報導

《離散之境：角谷紀章個展》即日起至12月27日，在「白石畫廊台北」陳展約10餘件作品，涵蓋〈磨砂窗〉（Frosted Window）與〈窗簾〉（Curtain）2大系列，探索「可見」與「不可見」之間，游移不定的離散之境，並邀請觀者在影像過度流通的時代中，重新思考何謂「真實」的風景。

藝術家角谷紀章1993年生於日本神戶，其創作始於日常生活與旅途中所拍攝的快照，以高含水性的媒材營造曖昧不明的氛圍，猶如氤氳之氣，靜謐地捕捉日常片刻，過程中既是對攝影者自身存在的確認，也是一場對「看不見之物」的探尋，同時映照出當今日本社會的內在變化。此次與白石畫廊攜手，舉辦首次在臺個展，以〈磨砂窗〉與〈窗簾〉2大系列為主軸。

廣告 廣告

其中，在〈磨砂窗〉系列中，包含《磨砂窗＃106》、《磨砂窗＃108》等畫面中心部分，主體被隱藏，周圍的景觀卻清晰可見，而被遮擋的區域是阻礙觀看的「雜訊」，不僅模糊視覺邊界，也激發觀者的想像，使畫面與他者的凝視產生微妙的交錯。〈窗簾〉系列作品的主題則能清楚看見，而周圍環境卻被遮掩，角谷紀章有意識的透過躁點擴大世界編界，盼讓觀者感受世界延伸至畫布之外。

此外，角谷紀章分享，創作時，他會先描繪模糊部分，並依據顏料的滲化所呈現出的偶發狀態，逐步補足細節，且這些偶然會產生暈染，具有流動性，讓作品在時間中呈現不同面貌，希望透過這過程，構築出一個專屬於作品的世界。