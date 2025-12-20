離死亡好近…她搭手扶梯「張文在身後」 被店員拉進更衣間逃死劫

生活中心／朱祖儀報導

張文在台北車站及中山站附近行兇。（圖／翻攝畫面）

桃園27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站出口及中山站外隨機砍人，接著衝進誠品南西店攻擊民眾，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。一名女網友回憶道，當時她在誠品南西店逛街，聽到現場有尖叫聲，接著搭上手扶梯，轉頭一看發現張文拿著長刀站在她身後，雙方中間完全沒有任何人，驚喊「人生中第一次離死亡那麼近！」所幸後續有店員救援，讓她逃過死劫。

張文就在身後 她逃死劫：腦袋一片空白

一名女網友在Threads發文表示，19日下班想說去誠品南西店幫媽媽買手機殼，突然聽到一陣尖叫聲，她便跟著大家衝上手扶梯。接著一名男子也跟著衝上來，「他站在我正後方，手上拿著一把超長的刀」，中間完全沒有其他人，雙方四目相交，她當下腦袋一片空白。

原PO坦言，當下還毫無危機意識，正思考著「他是在玩生存遊戲嗎？還是在角色扮演？剛剛尖叫是因為他嗎？是同夥？還是兇手？」不過她在手扶梯上根本逃不了，接著對方揮刀大吼，「上去！通通上去！」她沒有被張文傷害，雖然不知道為何當下順利逃命，但也慶幸自己叫不出來。

誠品店員機警幫躲避 民眾順利逃生

原PO事後碰到3個不清楚狀況的外國女生，急忙用簡單英文警告「有人持刀」，並對著一旁茫然的店員提醒，「有人拿刀衝上來，趕快躲起來」，接著店員急忙帶著他們衝進更衣室，且店員當下沒有跟著躲起來，而是出去引導更多人進到更衣室，「她超級無敵帥。」讓她非常感謝。

原PO透露，當時眾人躲在更衣室，聽到外面不斷傳來的尖叫聲、跑步聲及警笛聲，最後他們在店員引導下，從另一個門到逃生梯，終於離開誠品南西店。她事後回想當時場景，忍不住自嘲，「自己真的很白癡，怎麼敢背對兇手，到底在想什麼？」

張文隨機砍人，造成民眾恐慌。（圖／民眾提供）

網友紛紛表示，「你先不要睡覺，經歷重大事件後，8小時內睡覺很容易加劇PTSD，需要的話之後務必找諮商」、「我發現在台灣當店員的人好多都很機靈，今天北車星巴克也是立刻拉鐵門」、「真的覺得誠品的工作人員保護客人及疏散這部分做得很好，也還好樓主沒事」、「在過度驚恐的狀態，是叫不出來的、會失語，抱抱妳」、「你在那個情況下還能叫那些外國女生快躲過來，你當下已經做得很好了，一點都不白痴喔，根本就是天使。」

也有人猜測，張文在手扶梯上沒有攻擊的原因，「我覺得他沒砍手扶梯的人，是因為他目的是要上樓到高樓層，所以在移動要道砍了人的話，會影響他前進速度」、「照你敘述的看來他並不是要砍幾個是幾個，而是有差別的在傷人，這真的太怪異了。你很幸運，記得去廟裡拜拜感謝老天爺保佑。」

