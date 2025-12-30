離異後工作認識交往！姊弟戀9年 疑近日男方生病爭執衝突

姊弟戀變調，長達9年的姊弟戀情，因男方生病花費大筆醫療費用，最終演變成潑酸事件。（圖／TVBS）

台南東區一起感情糾紛案件揭露了一段長達9年的姊弟戀情。60歲的孫姓女子與57歲的蔡姓男子雖然年齡相差3歲，但外表看不出年齡差距。兩人都有過一段婚姻，離異後在同一家餐廳工作認識並開始交往。近日，疑似因男方生病花費大筆醫療費用，導致兩人發生爭執，最終演變成潑酸事件。這對平日感情甜蜜的情侶，因健康與經濟問題引發的衝突，令周遭人士感到意外。

姊弟戀變調，長達9年的姊弟戀情，因男方生病花費大筆醫療費用，最終演變成潑酸事件。（圖／TVBS）

這起事件的主角是一對外表反差明顯的情侶。孫姓女子綁著馬尾、身材纖細，而蔡姓男子則身材壯碩、髮線較高，讓人難以察覺他們是相差3歲的姊弟戀。兩人交往極為低調，連蔡男的兒子都對父親的感情生活感到驚訝。蔡男的兒子表示，他與父親已經分開居住約5至10年，雖然偶爾會一起吃飯，但父親從未提及與孫女的關係，他們吃飯時只談論自己的事情。

廣告 廣告

這對情侶的戀情可追溯至9年前。57歲的蔡姓男子和60歲的孫姓女子都經歷過一段婚姻，各自有子女。離婚後，他們在同一家餐廳工作而相識相戀。雖然他們的子女對父母的感情狀況關注不多，但鄰居觀察到他們經常一起出入，外表看來感情甜蜜。鄰居提到，在住戶大會時，這對情侶總是成雙成對出現，從未發生過爭吵或大聲喧嘩的情況，也沒有報警紀錄。

警方正在調查是否因經濟問題或男方因病情導致情緒管理出現問題，進而引發這起潑酸事件。（圖／TVBS）

在交往後，蔡姓男子搬進女方的住所同住，但可能考慮到雙方子女的感受，一直沒有登記結婚。孫女的女兒也住在同一個住所。鄰居透露，蔡男最近曾提到花了很多錢看醫生。雖然這對情侶平常互動正常且持續工作，但據了解，蔡男已生病一段時間。警方正在調查是否因經濟問題或男方因病情導致情緒管理出現問題，進而引發這起潑酸事件。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

憂入監母沒人顧 前男友兩度闖店 潑灑汽油、噴滅火器

日本北海道滑雪場意外 5歲童搭電扶梯被夾死

持刀追砍清潔隊員！64歲男追垃圾車跌倒 隔天西瓜刀埋伏復仇

好玩？網揪到中山誠品「丟煙霧彈」 屏東20歲男住家被逮

