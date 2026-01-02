離百店僅一步之遙 饗賓集團2026新年伊始於台中開第99店

饗賓集團旗下川味料理品牌「開飯川食堂」推出冬季新菜，廣三SOGO店3日開幕。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團深耕中台灣餐飲市場，旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，1月3日正式進駐台中廣三SOGO百貨，為該集團第99間門市，今年預計再新增超過15店，上半年朝興櫃目標邁進。

全台規模最大的連鎖中式餐飲品牌「開飯川食堂」於新年度開局即加速展店腳步，持續以經典川味與創新料理征服食客味蕾。全台門市首推6道冬季新菜，「川辣羊肉尬年糕」將酥炸羊肉與豐富辛香調料大火翻炒，搭配咔滋蝦餅和軟Q年糕一起品嘗，除了鍋氣十足，更有層層口感超級涮嘴。「宮保腰果松阪」同樣口感豐富，外酥內嫩的松阪豬與腰果、小黃瓜一起快炒，再搭配爽脆油條，香辣夠味。「椒香熗鍋魚」則以嫩滑魚片搭配黃豆芽與白精靈菇，再以紅油澆淋，香麻帶勁。不辣菜色也有新選擇，「蒜香椒鹽舞鮮菇」是將香菇、白精靈菇與杏鮑菇炸至酥脆，再加入開陽、蒜末與四季豆大火快炒，裹以椒鹽，層層香氣在口中舞動。「京醬爆炒五花」以酥香五花肉與香菇、蓮藕、豆干、青椒大火炒出滿滿鍋氣，多重口感，香氣四溢。「功夫醬炒嫩雞丁」以外酥內嫩的雞丁搭配脆口小黃瓜，與特調甜麵醬翻炒，醬香撲鼻。

慶祝新店開幕，即日起至2月1日，「開飯川食堂」台中廣三SOGO店推出好禮三重送，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。因應冬季餐飲消費需求升溫，「開飯川食堂」及集團旗下「饗泰多泰式風格餐廳」亦同步推出季節限定料理，主廚透過鑊氣十足的川菜與泰式熱帶風情，讓大家身心暖洋洋。不僅美味，「開飯川食堂」也大玩創意，深受年輕族群喜愛。品牌形象影片《開飯小劇場》上線三個月即突破百萬觀看次數，並榮獲2025年時報金像獎及2025 LIA倫敦國際獎華文創意最佳文案金獎等肯定。