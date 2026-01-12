離線地圖導航 科技無痕登山
早期山友常噴漆或綁布條作為路徑指標，隨時代進步，噴漆已不合時宜，登山界對布條使用也存有爭議。玉管處表示，在國家公園內綁布條也觸法，且可能影響登山安全。資深山友說，人工標記恐破壞環境，科技無痕登山才是趨勢。
玉山前峰步道岩石遭噴漆做記號，毀壞山林容貌。有人建議綁布條辨識山徑，但登山布條也有製造垃圾、破壞生態等疑慮，在登山界也有爭議。
不少山友說，布條材質多為尼龍、塑膠纖維，在高山環境中難分解，就是人為垃圾，且五顏六色也破壞景觀，還可能阻礙樹木成長；但也有人認為，布條能彌補官方標示不足，尤其在林相複雜、路跡不明的山區，有利山友辨識正確路徑。
莊姓資深山友說，國家公園內不允許人為標記，就像此次有人噴漆，有些人會綁布條，甚至丟碎紙屑來標示，對環境並非好事，就算有路徑標示需求，也應該由官方統一規畫設置，山友該善用離線地圖。
資深山友表示，登山可善用科技設備導航，尤其離線地圖、GPS定位與登山App普及，不僅能即時定位，甚至可標示避險點、避難小屋或水源，幾乎不用靠人工標記，對登山安全更有幫助。
玉管處表示，國家公園園區內禁止綁掛布條，除有破壞高山景觀及生態問題外，若有人未依照路徑亂綁或綁錯布條，可能衍生迷路等風險。
玉管處提醒，目前沒有任何單一通訊器材 ，可完全覆蓋全部台灣高山環境，規畫長程縱走或較長天數戶外活動，除下載離線地圖或相關App，也應攜帶其他類別的通訊、導航及定位設備，並結伴同行照應。
