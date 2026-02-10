離職刪光正版Adobe！ 他送前公司「過年大禮包」：不然要留著過年嗎？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

一名網友近日在Threads發文分享離職後的經驗，表示自己上一份工作期間使用的是個人購買的正版Adobe軟體，在離開公司後，理所當然將「軟體刪光光」，甚至直言「不然要留著過年嗎？」引起網友熱議。

一名網友近日在Threads發文分享離職後的經驗，表示自己上一份工作期間使用的是個人購買的正版Adobe軟體，在離開公司後，理所當然將「軟體刪光光」。（示意圖／Unsplash）

原PO表示，自己離職之後，除了把正版Adobe刪掉外，還留著「Adobe正版軟體服務」，因為原PO認為公司會去下載盜版軟體，因此留下AGS，當日後同事在使用盜版軟體時，AGS就會驗證電腦裡的Adobe是否為正版。原PO更直呼：「就當我送你們的過年大禮包」。

廣告 廣告

對此，不少網友看了紛紛表示，「愛死你的精神狀態」、「好喜歡這種教訓公司的文」、「好愛好喜歡」、「你好壞 我好愛」、「給你一個讚」、「是個狠人連安裝服務都不留」、「絕對要刪！adobe 貴死了…」。

還有網友也提到相似經驗指出，「我還預計會把字型刪掉，我花了好幾萬買的，怎麼可以給你用」、「自費買了很多字型，離職時全都刪光光了」、「我之前離職也把我寫的EXCEL巨集和自動化彙整全刪」、「我們老闆也是開著瑪莎拉蒂，但給員工用盜版軟體……」、「哪天離職自己載、自己買、自己做的東西我一定直接刪光光」。

更多FTNN新聞網報導

課堂教「三七五減租」竟遭匿名威脅！高雄老師心累離職

房貸對保卡關！她遇公司動盪想離職 網勸：撐到這一步再走

過年前出國請假被打槍！她卡在年終與機票違約金之間 網友教他「這樣做」

