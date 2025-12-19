離職助理指控涉職場霸凌 劉書彬：不予置評

（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨立委劉書彬遭離職的助理指控涉及職場霸凌，並訴求劉書彬應離開立委職務。劉書彬今天受訪時表示不予置評，指這位助理被資遣，她沒辦法多做說明，但每個辦公室都有自己的管理風格。

劉書彬的前助理邱子安昨天透過網路發表文章，指控劉書彬不僅目中無人，還以自我中心，甚至以貶低、折磨、監視下屬為樂，還揭露劉書彬要求下屬定期為盆栽澆水，以求庇蔭順遂。邱子安表示，工作時因不堪承受劉書彬羞辱，因此當場失控自傷，並訴求劉書彬應離開立委職務。

對於離職助理指控霸凌，劉書彬今天接受媒體聯訪時表示，這種事情沒辦法一時講清楚，因為這位助理被資遣，她沒辦法多做說明，助理都有自己的想法與言論自由。

媒體詢問，是否對助理有貶抑言詞，甚至對公文擺放位置、澆花與否吹毛求疵。劉書彬表示，這是個人自由表述，她尊重但不予置評，因為每個辦公室有自己的管理風格，例如她的辦公室在地下室，比較陰暗，若澆花可增加綠意，若助理沒有做，她就自己澆花，這是天經地義的事情。

媒體追問是否覺得委屈，或感到被抹黑，劉書彬未正面回應，僅表示不予置評。（編輯：林興盟）1141219