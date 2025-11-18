離職員工向館長爆料對話曝光 總監還原經過：叫我當土地公就好

「館長」陳之漢近日遭公司3人毀滅式爆料，兩邊人馬不斷隔空互槓。（鏡報林煒凱攝）

網紅「館長」陳之漢近日遭總監吳明鑒、元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小瑋（林恒瑋）毀滅式爆料後，兩邊人馬不斷隔空互槓，館長昨（17）日晚間開直播，曬出成吉思汗健身俱樂部離職員工於叡的爆料，內容提及當時回鍋當一級主管時，遭到吳明鑒凹了8萬元，還遭受小瑋職場霸凌等等，最後身心俱疲選擇離開。吳明鑒今（18）日po出千字文，還原事發經過，反擊於叡爆料內容，「我沒這麼做，你也別塞我身上」，他還提到高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行等等，並透露2024年3月時，「館長叫我不用再管，就當土地公就好」，最後更感嘆「其中很多事超辛酸的難以言表」。

館長昨晚開直播時，曬出離職員工於叡的爆料對話，內容提到「因為你的縱容」，他遭小瑋職場霸凌留下無法恢復的傷害，第一次離職就已經憂鬱到想自殺，「沒辦法在新莊繼續面對那些不講理的流氓。」

於叡的爆料中提到，離職經過半年後，被找回健身房擔任一級主管，想說可以幫忙公司做更多改變，並將模式複製到其他館幫助整體成長，但入職後卻遭吳明鑒扯說沒人跟他講，「所以他凹了一個8萬的數字且沒有獎金」。後來於叡提到自己扛下許多工作量，後來又遇到場館清潔問題，館長將管理權交由吳明鑒管理，「就是災難的開始」，後來整個強硬亂搞，加上邏輯死亡的會議連發，「讓我第一次猜不透老闆到底要的是什麼」。

而於叡更提到壓誇駱駝的最後一根稻草，是小瑋康復回來上班，讓他再次受到極致情緒化的瘋狗式霸凌，「即便身為區經理的我。也逃不了這種突發性的職場霸凌。」他提到，後來吳明鑒雖要他跟小瑋之後不要有交集，但就沒有後續了。之後又在身心俱疲的情況下，不得已才選擇二度離職，「我離開當時還想上去找師父（館長）講出所有真相，但被鑒阻止了。」最後，他向館長表示，「你真的欠我一個道歉。」「今天你把這些垃圾掃地出門，終於看清誰在害你，恭喜你。」

針對於叡的爆料，吳明鑒今於臉書po文還原事發經過，有人建議找於叡回來直接當經理，「我說經理與店長職務不是同一層面的工作內容，得從副理先做先熟悉之後再升正經理，要先告知於叡，且副理與經理薪水也不同，要他願意才可以。」要亂扯𨍭正沒人告知，凹什麼8萬的數字且沒奬金，「強硬亂插一手亂搞一通，你要說清楚是什麼事，我若是有做，一定會有原因，可以查的到，但是我沒這麼做，你也別塞我身上」，至於什麼阻止去告訴館長等事，「請說清楚我如何阻止？高級主管的任命事務都是必須經過館長下決策才會能執行，我同意的事也得再經過他，這是所有員工都知道的事。」

吳明鑒不滿向於叡表示，場地整改、拿掉八角籠、拿掉假人、改草皮規劃等……這些哪個事務沒有協助？「最後是館長不滿績效提升過慢才結束你的規劃。」吳明鑒更無奈說道，現在館長口中的現職員工、主管與離開的，「你們捫心自問，從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不慬健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」

吳明鑒坦言，自己不清楚於叡、小瑋以前的糾紛，而2022年林口館清潔問題發生後，才被館長拜託出來管理。吳明鑒強調，2024年3月在林口新辦主管會議上，「館長叫我不用再管，就當土地公就好（能變得如此輕鬆，誰能拒絕？）」，同時也把分區經理改回原來的一級主管方式，這些應該都有會議記錄。

最後，吳明鑒說道，公司草創之初原本有3位當時與他學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬，與當時的陳思翰（陳之漢本名）合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

