離職員工向館長爆料對話曝光 總監還原經過：叫我當土地公就好
網紅「館長」陳之漢近日遭總監吳明鑒、元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小瑋（林恒瑋）毀滅式爆料後，兩邊人馬不斷隔空互槓，館長昨（17）日晚間開直播，曬出成吉思汗健身俱樂部離職員工於叡的爆料，內容提及當時回鍋當一級主管時，遭到吳明鑒凹了8萬元，還遭受小瑋職場霸凌等等，最後身心俱疲選擇離開。吳明鑒今（18）日po出千字文，還原事發經過，反擊於叡爆料內容，「我沒這麼做，你也別塞我身上」，他還提到高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行等等，並透露2024年3月時，「館長叫我不用再管，就當土地公就好」，最後更感嘆「其中很多事超辛酸的難以言表」。
館長昨晚開直播時，曬出離職員工於叡的爆料對話，內容提到「因為你的縱容」，他遭小瑋職場霸凌留下無法恢復的傷害，第一次離職就已經憂鬱到想自殺，「沒辦法在新莊繼續面對那些不講理的流氓。」
於叡的爆料中提到，離職經過半年後，被找回健身房擔任一級主管，想說可以幫忙公司做更多改變，並將模式複製到其他館幫助整體成長，但入職後卻遭吳明鑒扯說沒人跟他講，「所以他凹了一個8萬的數字且沒有獎金」。後來於叡提到自己扛下許多工作量，後來又遇到場館清潔問題，館長將管理權交由吳明鑒管理，「就是災難的開始」，後來整個強硬亂搞，加上邏輯死亡的會議連發，「讓我第一次猜不透老闆到底要的是什麼」。
而於叡更提到壓誇駱駝的最後一根稻草，是小瑋康復回來上班，讓他再次受到極致情緒化的瘋狗式霸凌，「即便身為區經理的我。也逃不了這種突發性的職場霸凌。」他提到，後來吳明鑒雖要他跟小瑋之後不要有交集，但就沒有後續了。之後又在身心俱疲的情況下，不得已才選擇二度離職，「我離開當時還想上去找師父（館長）講出所有真相，但被鑒阻止了。」最後，他向館長表示，「你真的欠我一個道歉。」「今天你把這些垃圾掃地出門，終於看清誰在害你，恭喜你。」
針對於叡的爆料，吳明鑒今於臉書po文還原事發經過，有人建議找於叡回來直接當經理，「我說經理與店長職務不是同一層面的工作內容，得從副理先做先熟悉之後再升正經理，要先告知於叡，且副理與經理薪水也不同，要他願意才可以。」要亂扯𨍭正沒人告知，凹什麼8萬的數字且沒奬金，「強硬亂插一手亂搞一通，你要說清楚是什麼事，我若是有做，一定會有原因，可以查的到，但是我沒這麼做，你也別塞我身上」，至於什麼阻止去告訴館長等事，「請說清楚我如何阻止？高級主管的任命事務都是必須經過館長下決策才會能執行，我同意的事也得再經過他，這是所有員工都知道的事。」
吳明鑒不滿向於叡表示，場地整改、拿掉八角籠、拿掉假人、改草皮規劃等……這些哪個事務沒有協助？「最後是館長不滿績效提升過慢才結束你的規劃。」吳明鑒更無奈說道，現在館長口中的現職員工、主管與離開的，「你們捫心自問，從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不慬健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」
吳明鑒坦言，自己不清楚於叡、小瑋以前的糾紛，而2022年林口館清潔問題發生後，才被館長拜託出來管理。吳明鑒強調，2024年3月在林口新辦主管會議上，「館長叫我不用再管，就當土地公就好（能變得如此輕鬆，誰能拒絕？）」，同時也把分區經理改回原來的一級主管方式，這些應該都有會議記錄。
最後，吳明鑒說道，公司草創之初原本有3位當時與他學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬，與當時的陳思翰（陳之漢本名）合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。
更多鏡週刊報導
批館長塑造假人設 大師兄列7點反擊：為什麼不敢提告
「小瑋」現身了？po文強調沒勒索2000萬 他再嗆館長：你被蒙蔽了雙眼
蛋捲店才剛開幕「收掉不做了」 館長：保護台灣我錯了嗎？
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 18 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 18 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 20 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 22 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 22 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 1 天前
李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸
娛樂中心／李明融報導網紅「館長」陳之漢日前遭「成吉思汗健身俱樂部」前員工「大師兄」李慶元與、公司總監吳明鑒與高階主管「小偉」直播爆料，指控館長多年前涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。對此，館長連3天直播公開駁斥，指控3人滿嘴謊言，反爆料過去多年以來「勒索、霸凌」黑歷史，並公開李慶元借錢的對話紀錄截圖，痛心表示「十年兄弟得寸進尺」。民視 ・ 22 小時前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 2 小時前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前