離職員工惡搞老闆 訂21個便當送醫院再棄單

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓女子在便當店工作時，疑與潘姓老闆相處不睦，離職後懷恨在心，竟假冒醫院人員訂購21個便當，等外送人員將便當送到醫院後，再關機惡意棄單，老闆不甘損失報警，警方循線揪出曾女送辦，法官依詐欺罪判罰她5千元，得易服勞役。

判決指出，潘姓女子在鳳山經營便當店，因物美價廉又主打健康，曾獲高市衛生局健康盒餐推薦；去年2月，曾姓女員工疑與潘姓老闆相處不睦，從便當店離職後一直懷恨在心，同年8月，她打電話到店裡，訂購21個120元的便當，並指定送到高雄長庚兒童醫院大門。

當外送人員將便當送到醫院門口時，曾女將手機關機，外送員找不到人，只好把便當帶回店裡；由於便當「來回奔波」已過了最佳賞味期，老闆無法再賣給其他客人，只能狠心丟掉，老闆不甘損失，報警希望能揪出惡作劇的人。

警方獲報後，根據訂購者的電話，循線找到曾女，但曾女卻否認犯行，辯稱電話門號雖然是她申辦的，是因為網友要來台灣，才會幫他申辦門號，申辦後就隨手把SIM卡放在佛桌上，後續對方沒有要來，就把門號丟掉了。

不過，檢警查出，訂購便當的發話基地台就在曾女前鎮住處附近，因此不採信她的說詞，依法起訴後，高雄地方法院審理時，曾女改口坦承犯行，並希望能與潘姓老闆和解，法官將案件移往調解庭，但老闆不原諒她缺席，因此曾女被依詐術致人損害財產罪判罰5千元，得易服勞役，可上訴。

