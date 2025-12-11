離職員工惡搞老闆 訂21個便當送醫院再棄單
〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓女子在便當店工作時，疑與潘姓老闆相處不睦，離職後懷恨在心，竟假冒醫院人員訂購21個便當，等外送人員將便當送到醫院後，再關機惡意棄單，老闆不甘損失報警，警方循線揪出曾女送辦，法官依詐欺罪判罰她5千元，得易服勞役。
判決指出，潘姓女子在鳳山經營便當店，因物美價廉又主打健康，曾獲高市衛生局健康盒餐推薦；去年2月，曾姓女員工疑與潘姓老闆相處不睦，從便當店離職後一直懷恨在心，同年8月，她打電話到店裡，訂購21個120元的便當，並指定送到高雄長庚兒童醫院大門。
當外送人員將便當送到醫院門口時，曾女將手機關機，外送員找不到人，只好把便當帶回店裡；由於便當「來回奔波」已過了最佳賞味期，老闆無法再賣給其他客人，只能狠心丟掉，老闆不甘損失，報警希望能揪出惡作劇的人。
警方獲報後，根據訂購者的電話，循線找到曾女，但曾女卻否認犯行，辯稱電話門號雖然是她申辦的，是因為網友要來台灣，才會幫他申辦門號，申辦後就隨手把SIM卡放在佛桌上，後續對方沒有要來，就把門號丟掉了。
不過，檢警查出，訂購便當的發話基地台就在曾女前鎮住處附近，因此不採信她的說詞，依法起訴後，高雄地方法院審理時，曾女改口坦承犯行，並希望能與潘姓老闆和解，法官將案件移往調解庭，但老闆不原諒她缺席，因此曾女被依詐術致人損害財產罪判罰5千元，得易服勞役，可上訴。
更多自由時報報導
疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押
日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」
12/10 今彩539頭獎開3注！ 800萬獎落台中、台南、新北
世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝
其他人也在看
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 22 小時前 ・ 17
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 15 小時前 ・ 3
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 10
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 2
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續
新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，原本宜蘭地方法院已經審理終結，預定今天宣判，因高家兄弟完成和解，將另定審理期日。TPBL今天發出公告，高國豪仍要持續執行停賽處...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前 ・ 12
員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了
台北市勞動局日前公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，其中代工大廠英業達（2356）使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭罰30萬元為最高。英業達晚間也發布聲明回應，10月適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才會出現工時超出限制的狀況，公司已經檢討並強化管理機制，絕對沒有強制勞動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 23
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 15 小時前 ・ 2
在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境
台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
NBA》熱火洛席爾賭博案出庭拒認罪 300萬美元交保
涉入簽賭案件的熱火後衛洛席爾（Terry Rozier）本周在紐約法庭提出無罪抗辯，他以300萬美元交保獲釋（新台幣9354萬），他被起訴電匯詐騙、洗錢等美國聯邦罪名。共同被告拉斯特（Deniro Laster）也拒絕認罪，以5萬美元交保（新台幣155.9萬）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突
高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
兒債務糾紛害母枉死！ 檳榔攤老闆娘遭砍3刀身亡｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路，一家檳榔攤的老闆娘，昨天(10日)早上七點半，遭到一名男子持刀殺害，有目擊者聽到求救聲，上前關心，看到男子持刀砍人，沒想到嫌犯眼看事跡敗露，竟然還想攻擊路人。雖然凶嫌不到一小時就被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方聲押，法院晚間裁定收押；但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘兒子的債務有關。鏡新聞 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
上市生技泰博通過罷工投票 工會取得合法罷工權
上市生技業者泰博（4736）爆發勞資爭議，泰博工會本1日舉行罷工投票，以92%的贊成票數通過罷工投票，取得合法罷工權。泰博工會表示，當日會員投票率65.79%，投票中贊成數罷工為 92%。但因工會已另行申請調解，工會表示，將待調解結束後，才會正式進行罷工。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 1
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 1 天前 ・ 1
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押
新北市刑大刑警被控2023年間與接受黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，案情持續擴大偵辦。新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯文哲還在氣！稱北院只准錄影轉播成「紀錄片」喊：在怕什麼？
即時中心／潘柏廷報導民眾黨前主席柯文哲，在台北市長任內涉京華城容積率暴增弊案，去年（2024）遭檢方求刑28年半；台北地院今年（2025）開始審理，並陸續傳喚相關被告與證人到庭，直到今（11）日起一連10個工作天密集開庭審理，進入最終的言詞辯論階段。不過因北院只准錄影轉播，使得柯文哲上午開庭前受訪則稱變成事後紀錄片，還稱「所以說你們在怕什麼？有什麼不敢讓人知道？」。民視 ・ 9 分鐘前 ・ 1
北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃
即時中心／徐子為報導台北市大安區某知名餐廳今（10）日凌晨遭人砸店，約4、5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃，且潑灑紅漆。轄區警方獲報後迅速循線，在新北市五股區逮捕2名涉案男子，目前正擴大追查其他共犯，動機也尚待釐清。北市警大安分局表示，敦化南路派出所於今凌晨4時許接獲報案指稱忠孝東路四段某巷弄內有妨害安寧情事，立刻派員到場查處，發現該店家門窗玻璃疑似遭毀損破裂，今早聯繫負責人至所釐清案情，後續積極偵辦，火速追緝2名犯嫌到案，其餘共犯正積極查緝中，全案將依涉毁損、恐嚇罪嫌移送偵辦。警方查出，其中2人砸店後逃到新北五股一間旅館藏匿，準備搭乘計程車離去，幸好警方及時攔截逮人。警方初步追查，目前落網的這2人沒有幫派註記。據悉，其餘共犯疑似在犯案後南下新竹躲藏、警方也已鎖定身分。大安分局呼籲，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦，大安分局持續打擊嚴懲暴力，維護轄區民眾安全以及社會安寧。餐廳員工清理被砸、潑紅漆現場。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃 更多民視新聞報導AIT公布最新美簽規定！社群軟體需設公開 下週一生效世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結上班族歡呼！勞動部公告「全勤獎金算工資」 請病假也要發民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話