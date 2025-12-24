離職員工砍前老闆 父直擊兒被砍頸嚇壞做筆錄

陳父在另名兒子陪同下坐上警車。（圖／東森新聞）





台中市豐原區今（24日）發生凶殺案，37歲陳姓男子遭25歲張姓前員工持刀砍傷頸部，當場失去生命徵象，所幸搶救後暫無生命危險，張嫌亦已落網。面對兒子遭人砍傷，陳父面露震驚、不發一語坐上警車，協助警方釐清案情。



豐原警分局在今上午9時10分接獲報案，指稱豐南街240巷某民宅發生砍傷案件。員警與救護人員隨即趕抵現場，發現陳男倒臥血泊，左頸部有明顯刀傷，已無呼吸心跳。陳男經送醫搶救後恢復呼吸心跳，警方上午11時許在神岡區逮捕張嫌。

離職員工擄人砍前老闆

警方初步調查發現，雙方熟識但有因恩怨引發衝突紀錄，進一步追查驚覺，張男行凶前曾到陳男尋仇，得知陳男不在竟威脅陳父「叫你兒子回來」，陳男一趕回家，立刻遭張男持刀砍中頸部，當場血流不止、失去呼吸心跳。

陳父一臉疲憊上警車

陳男雖已脫險但仍須進行觀察，警方除先透過張男釐清兩人是否有金錢糾紛，也請陳父隨警車前往警局說明案情，年邁陳父雖然戴著口罩現身，但眼神間仍流露出恐懼、茫然與疲憊，在另名兒子陪同下，不發一語坐上警車。

