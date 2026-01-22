離職後不聯絡前同事很現實嗎？職場人都懂的真相一次告訴妳

編輯/李明真撰文

離職之後要不要跟前同事聯絡，這題真的很像感情分手後要不要當朋友。有人瀟灑說「當然要啊，職場人脈很重要」，也有人默默把群組靜音到天荒地老。先講結論：不聯絡很正常，而且這是健康的正常。重點不在妳「該不該」聯絡，而是先考量妳想不想、需不需要，聯絡起來舒不舒服。

先確認一件事 妳想離開的是工作不是人

有些人離職是因為想換跑道，有些人是因為不適應公司文化，離職原因會影響妳對同事的感受。如果妳對那段職場回憶本來就偏疲憊，離職後自然會想把距離拉開，這不是薄情，是妳在做自我保護。

有些人離職是因為想換跑道，有些人是因為不適應公司文化，離職原因會影響妳對同事的感受。圖/123RF圖庫

不聯絡很正常 職場關係本來就是情境限定

很多同事其實是「共享加班與吐槽」的戰友，一旦不在同一個戰場，話題會瞬間變少。不是妳變了，也不是對方變了，而是你們共同的生活背景消失了。這種自然淡掉的關係非常常見，跟人品無關，跟場景有關。

某些情況下，不聯絡反而是明智選擇，第一，那段職場讓妳壓力很大，聯絡會把妳拉回不舒服的情緒。第二，關係本來就偏消耗型，例如前同事總在比較、酸言酸語或情緒勒索。第三，妳已經清楚自己需要向前走，不想再被舊圈子的訊息牽動。妳的心理健康比維持表面關係更重要。

如果過去那段職場讓妳壓力很大，離職後不聯絡，反而對自己更好。圖/123RF圖庫

會讓妳想聯絡的只有兩種人

某些情況，妳會想連絡前同事，第一種是真的合得來的人，你們聊的不只是工作，連人生都能接得上。第二種是彼此互相拉抬的人，可能是前主管、前同事、合作順的夥伴等，未來在職涯上仍可能有交集。其他人不一定不好，只是你們的關係不需要長久經營。

不聯絡也不代表妳要切斷所有可能性

妳可以採取「低維護、不中斷」的方式。例如保持LinkedIn或社群好友、偶爾按讚、逢年過節簡單祝福。這種模式很適合想保留善意但不想高頻率互動的人。人脈不是每天聊天才算數，而是關係還能被友善地打開。

如果妳因為不聯絡而感到內疚，先分清楚是想念夥伴，還是害怕被評價，有些內疚其實不是因為妳真的想聯絡，而是怕被說「妳很現實」，但妳要記得，成熟的人際關係不靠表演維持。妳不需要用勤聯絡來證明自己善良。真正的善良是尊重彼此的生活節奏。

如果前同事曾經很照顧妳，離職後妳至少可以補一個正式的感謝或近況更新。圖/123RF圖庫

2種情況建議妳主動聯絡前同事

也有些時候，妳可以主動聯絡，第一，對方曾經很照顧妳，離職後妳至少可以補一個正式的感謝或近況更新。第二，你們在同一個圈子工作，產業相同，未來合作機率高，維持基本互動有助於職涯。第三，妳真的把對方當朋友，那就不用想太多，想約就約。聯絡的出發點是「喜歡」的話，通常不會錯。

如果妳想維持關係，但又怕尷尬，可以用最輕量的開場，妳不需要寫長篇大論，也不用演得很熟。

最簡單的方式是：跟對方分享一個「近況＋祝福＋開放式邀約」

例如說最近換了新工作、適應中，看到某件事想到對方，祝對方一切順利，有空再約。這種訊息不會逼人回覆，也不會太用力，非常適合離職後的友善延續。

結語

離職後要不要聯絡前同事，沒有標準答案，不聯絡很正常，因為很多職場關係本來就是在同一個場景才會密集發生；而真正值得留下的人，即使不常聊，也不會因為沉默就消失。妳不需要把每段職場緣分都經營成永續會員制，挑妳珍惜的、妳感謝的、妳相處起來舒服的就好。

