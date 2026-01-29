離職後，就必須學會要放下！那些不順遂，都只是經過，唯有自己變好、變強，薪水變多，才是「實在」
○○：「進到這份工作後，感覺自己特別格格不入，發現好像不是我要的，是否該選擇一個可以讓自己發揮成就感的舞台才是對的呢？」
我說：「有人可以選擇，有人則退無可退。你有退路嗎？」
剛進職場前幾年，見識各種奇葩人種，最討厭的同事有幾種：
第一種，離不了職：整天嚷嚷明年要離職，卻死活都離不了職的老屁股。
第二種，嫌東嫌西：經常抱怨公司制度薪資都不如別家，也都不見他準備跳槽。
第三種，表裡不一：老愛裝出一副古道熱腸，實際是府城極深的老狐狸，麻煩工作絕不沾手，黑鍋永遠別人揹，還都說是為你好。
第四種，仗勢欺人：憑藉年歷過久、裙帶關係、誰的遠房親戚等，老是目中無人，排佔功勞永遠第一。
社會染缸待越久，心就會莫名的累，不時告誡自己：千萬別成為職場米蟲，更不要變成跟他們一樣的珍奇異獸。同時也明白，不管換什麼公司，怪獸只會換了名字，並不會消失。
之後過了幾年，看職場四大惡人的眼光又換了角度，逐漸從討厭變成了理解，才發現當初自己是多幼稚跟不成熟。
不是每個人一開始就懂如何混水摸魚，練就成金鋼不沾鍋的好本事，甩鍋不是針對誰，只是正常的躲避球物理反應。
對於職場某些人而言，工作成就感根本不重要，重要的是能準時下班接送小孩，領到薪水付房貸。
他的確就是仗著人脈高你一等，不需要對誰感到抱歉，他所承擔的是你看不見的責任跟壓力。
剛進職場，的確很在意旁人如何看待你，同時期待有個能讓自己發揮實力的舞台。
但你不可以要求別人都跟你一樣，所謂的幸福不見得非建立在工作上，你以為惡人在阻擋你升遷，或許你只是無意中耽誤了他下班，就這樣結下樑子而已。
人生本來就是多選題，有人年輕時選擇了婚姻，年老時選擇了事業，也有人一輩子都只做一種工作。
也有人以打工為生，職場對某些人來說只是生存的工具，無法具體說哪一種才是對的，但能選擇自己喜歡，便是幸福的。
倘若你能經歷幾個爛公司、壞同事、渣老闆，下次就會懂得珍惜視你為千里馬的伯樂公司，但不管換多少間，願你離開就必須學會要放下，唯有自己變好、變強，薪水變多，才是實在。
每個人的肩膀上，都有大大小小不同的包袱與責任，每個人的內心裡，都有不願說不想講的惶恐與不安，願那些人生的不順遂，都只是經過，願那些谷底的經歷都只是讓我們通過，正視自己，開始，學會，選擇自己想要的生活。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《立志把生活過成喜歡的樣子》，時報出版， 謝雪文（雪兒Cher）著)
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
白頭髮能黑回來？營養師激推「1堅果」是對抗白髮的天然保健品：這樣吃，黑髮更快長出來
老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實
其他人也在看
「鐵飯碗」要徵1771人！ 起薪最高5.9萬 職缺、資格一次看
臺灣逾六成的旅運需求與區域交通往返，長期仰賴鐵路系統串聯城市、社區與產業。列車能否安全、準點運行，除仰賴設備與制度外，更取決於穩定且專業的人力支撐。為因應運輸服務需求成長、補充關鍵技術與管理人力，並持續推動組織轉型，臺鐵公司預計於115年啟動新一年度公開甄選，擴大招募各類科正、備取人員合計1771名。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
春節前卡位！人力銀行揭2.1萬個工作標註年後上班 3產業最熱門
年後轉職潮提前開跑，根據104人力銀行統計，目前線上提供112.5萬個工作機會，比去年同期增加3%；其中，標註「年後上班」的工作機會有2.1萬個。此外，缺工壓力較大的產業，為了提前卡位搶才，願意提供求職者年後報到的時間彈性，以住宿／餐飲服務業、大眾傳播業與批發／零售業最為明顯。Yahoo股市 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
年紀，不是職涯卡關的主因！企業顧問揭密「年資無效累積」5大真相
年紀大了就會遇到工作瓶頸？其實年紀不是主要原因。大人學共同創辦人、Podcast節目《大人的Small Talk》主持人姚詩豪、張國洋於《大人學獨自升級》一書中，從多年企業顧問與授課的經驗出發，提出一套可實踐的「職場奧義心法」，涵蓋職涯選擇、規劃與發展等關鍵議題，帶領讀者透過自我思考與自我提升，來面對職場的各種選擇與挑戰。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 189則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 35則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停另有1.5萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，成交量逾23萬張，另外還有1.5萬張排隊等賣。分分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 15則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 204則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 18 小時前 ・ 138則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言