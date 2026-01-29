離職後，就必須學會要放下！那些不順遂，都只是經過，唯有自己變好、變強，薪水變多，才是「實在」





○○：「進到這份工作後，感覺自己特別格格不入，發現好像不是我要的，是否該選擇一個可以讓自己發揮成就感的舞台才是對的呢？」

我說：「有人可以選擇，有人則退無可退。你有退路嗎？」

剛進職場前幾年，見識各種奇葩人種，最討厭的同事有幾種：

第一種，離不了職：整天嚷嚷明年要離職，卻死活都離不了職的老屁股。 第二種，嫌東嫌西：經常抱怨公司制度薪資都不如別家，也都不見他準備跳槽。 第三種，表裡不一：老愛裝出一副古道熱腸，實際是府城極深的老狐狸，麻煩工作絕不沾手，黑鍋永遠別人揹，還都說是為你好。 第四種，仗勢欺人：憑藉年歷過久、裙帶關係、誰的遠房親戚等，老是目中無人，排佔功勞永遠第一。

廣告 廣告

社會染缸待越久，心就會莫名的累，不時告誡自己：千萬別成為職場米蟲，更不要變成跟他們一樣的珍奇異獸。同時也明白，不管換什麼公司，怪獸只會換了名字，並不會消失。

之後過了幾年，看職場四大惡人的眼光又換了角度，逐漸從討厭變成了理解，才發現當初自己是多幼稚跟不成熟。

不是每個人一開始就懂如何混水摸魚，練就成金鋼不沾鍋的好本事，甩鍋不是針對誰，只是正常的躲避球物理反應。

對於職場某些人而言，工作成就感根本不重要，重要的是能準時下班接送小孩，領到薪水付房貸。

他的確就是仗著人脈高你一等，不需要對誰感到抱歉，他所承擔的是你看不見的責任跟壓力。

剛進職場，的確很在意旁人如何看待你，同時期待有個能讓自己發揮實力的舞台。

但你不可以要求別人都跟你一樣，所謂的幸福不見得非建立在工作上，你以為惡人在阻擋你升遷，或許你只是無意中耽誤了他下班，就這樣結下樑子而已。

人生本來就是多選題，有人年輕時選擇了婚姻，年老時選擇了事業，也有人一輩子都只做一種工作。

也有人以打工為生，職場對某些人來說只是生存的工具，無法具體說哪一種才是對的，但能選擇自己喜歡，便是幸福的。

倘若你能經歷幾個爛公司、壞同事、渣老闆，下次就會懂得珍惜視你為千里馬的伯樂公司，但不管換多少間，願你離開就必須學會要放下，唯有自己變好、變強，薪水變多，才是實在。

每個人的肩膀上，都有大大小小不同的包袱與責任，每個人的內心裡，都有不願說不想講的惶恐與不安，願那些人生的不順遂，都只是經過，願那些谷底的經歷都只是讓我們通過，正視自己，開始，學會，選擇自己想要的生活。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

(本文摘自《立志把生活過成喜歡的樣子》，時報出版， 謝雪文（雪兒Cher）著)





更多幸福熟齡文章

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

白頭髮能黑回來？營養師激推「1堅果」是對抗白髮的天然保健品：這樣吃，黑髮更快長出來

老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實



