離職討賠償金！大媽餐廳門口躺平抗議 餐廳公告7字網看傻

大陸中心／游舒婷報導

中國一名女子因為跟餐廳發生糾紛，主動辭職後鬧著要求賠償金，雙方僵持不下，女子竟然使出奇招，在餐廳門前躺了四天，餐廳勸離不成只能放警告牌在女子身旁，畫面相當奇妙。

女子躺餐廳門口抗議。（圖／取自微博）

根據中國媒體《極目新聞》報導，該名女子在餐廳上了17天班，她在餐廳的主要工作負責麵食類的製作，某天她突然跟餐廳的廚師發生衝突，起因是有顧客反應餐點製作有問題，廚師認為女子製作過程有誤，雙方因此起了口角，女子一氣之下撂下狠話，表示自己不幹了，廚師也氣到大罵「不做就滾」，衝突一觸即發。

女子後來真的自請離職，餐廳也依她工作的天數算好薪資，但女子後來認為廚師的「不做就滾」構成霸凌，因此向要求餐廳賠償金，雙方無法達成共識的狀況下，女子竟躺在餐廳門口抗議，一躺就是4天。

店家表示，女子的行為已經嚴重影響餐廳營業，營業額直接砍半，損失慘重，餐廳不僅多次報警，甚至還直播解釋事情發生經過，但女子仍然躺在餐廳門口抗議，店家最後只好設立立牌，公告「請勿觸碰該女士」，形成獨特的餐廳景觀。

