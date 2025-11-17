離譜公務員勘查風災開小差！躲泳池對2男童伸魔爪猥褻 重判8年8月

記者潘靚緯／台南報導

施姓工程員開公務車到國小泳池潛伏，對2名兄弟檔男童伸出魔爪，遭判刑8年8個月。（圖／翻攝自google map）

公家機關的公務員，上班時間開著公務車，竟跑到國小對2名男童性猥褻，離譜事件發生在台南市！台南市工務局建築工程科施姓工程員，今年7月申請公務車，卻跑到一所國小的泳池，對2名兄弟檔男童伸出魔爪並拍攝照片，遭檢方聲押禁見獲准至今。施姓工程員坦承犯行，請求交保均遭駁回，台南地院依違反兒童及少年性剝削防制條例、強制猥褻罪重判8年8個月。

判決書中指出，34歲的施姓男子在台南市工務局建築工程科擔任工程員，今年7月18日上午在丹娜絲颱風風災期間，向單位申請使用公務車，理由是前往北門區會勘災後重建工程案，結果他卻開著公務車潛入一所國小，上午10點他在游泳池看到8歲、11歲一對兄弟檔，竟尾隨2人走進更衣室，拿出兒童三角內褲幫其中一人穿上，藉機撫摸下體，再以另一男童沒穿好內褲為由，強脫衣褲撫摸下體。

施姓工程員還用手機拍攝2名男童穿著內褲，及未穿內褲的裸照，隨即離去，2名男童立即告知家長，家長通報泳池管理人員追上質問，施男當下立即開車逃跑，所幸救生員用手機拍下車號，向警方報案，警方查出竟是工務局公務車，循線查出施姓工程員身分。直到警方通知，工務局才知道他犯下猥褻男童的離譜犯行，給予停職處分。

據了解，施姓工程員今年7月19日到案後，檢察官認定他涉案情節重大且有逃亡、滅證之虞，向法官聲押禁見獲准迄今。施男遭起訴後，法院裁定續押，今年9月施男向法院聲請具保，表示已深刻反省所犯錯誤，了解本身性觀念偏差，一時失慮而犯下大錯，主張願積極尋求精神科醫師及諮商心理師導正治療，並與受害者調解，賠償損害。

施男認為自身所犯罪行包括偷拍、觸摸，並未使用暴力脅迫手段，是否有羈押必要性，亦有可議，他是經過國家特考及格、有正當工作的一般人，父親是醫師，家庭支持度高。要求法官考量他並無相關前科，也坦承犯行，並無勾串、滅證之虞，亦無反覆實行可能，羈押至今已對他產生相當警惕作用，願意佩戴電子腳鐐接受監控，請求具保，遭台南地院、台南高分院駁回。

根據《聯合新聞網》報導，經合議庭審酌，男童母親自始至終沒有與施姓工程員和解的意願，施姓工程員事先準備兒童內褲前往游泳池等待，可見應有預謀並伺機尋找兒童下手，而非偶然起意，加上身為台南市工務局公務員，竟為滿足自己私慾，侵犯2名男童身體自主權，影響身心發展甚鉅。

法官考量施男在審理時承認犯行，表達對自身行為反省、悔悟之心，依犯2個刑法對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，各處有期徒刑3年2月；又犯兒童及少年性剝削防制條例，以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，判處有期徒刑7年4月，施男應執行有期徒刑8年8個月。

