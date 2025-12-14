離譜媽帶3月兒出門！喝到斷片連車帶兒都弄丟

一名男嬰被喝醉母親獨留在車內至少4小時。（示意圖／pexels）





法國發生一起離譜的「遺棄」嬰兒事件，媽媽帶年僅3月大的兒子出門，卻喝到大醉，連車帶兒子都忘記在哪裡，孩子的爸爸只好報警尋求幫助，好在1小時左右就找到了車裡的男嬰，這名脫線的媽媽將面臨刑事指控。

根據《巴黎人》報導，一名來自瓦勒德馬恩省的父親慌忙報案，請求警方幫忙協尋3個月大的兒子，因為孩子的母親喝到斷片，只記得把孩子留在車上，卻完全不記得把車停在哪。警方確認了車牌號碼後展開了協尋通報。

警方歷時1小時左右找到了車裡的男嬰，因為夜色昏暗加上隔熱紙，很難察覺車上還有一名嬰兒。警方打破車窗將男嬰救出後交給巴黎消防隊接手進行檢查與照護。

廣告 廣告

男嬰被單獨留在車內至少4小時，所幸經過檢查，身體狀況沒有大礙，很快被交還給父親，男嬰的母親則被送往醒酒拘留室正式拘留，恐面臨「遺棄兒童」的刑事指控。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

羅世宏／紐約時報連發戰爭警告：真正危機是民主失能

撐到最後一刻！9歲網紅抗癌離世 家屬悲痛證實了

陸高中女老師新婚當天墜樓身亡 得年28歲

