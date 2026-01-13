離譜媽毒品當托嬰報酬 毒煙霧侵害2幼女「害發展遲緩」

台南一名離譜媽媽讓2名女兒暴露在毒煙霧中，導致其毛髮驗出多種毒品反應，還出現發展遲緩情形，最終被依妨害幼童發育罪等罪嫌起訴。翻攝台南地檢署臉書



台南一名顏姓女子產下2女後，非但未妥善照顧，還將孩子交由4名吸毒友人照顧，還以毒品作為托嬰代價，導致2名幼童在毫無隔離防護的情況下，暴露於毒品煙霧中，不但毛髮檢驗出多種毒品反應，其中一名幼童甚至已出現語言及動作發展遲緩。台南地檢署調查後認定顏女以提供毒品為代價，託友人幫忙照顧女兒，犯行明確，依妨害幼童發育罪等罪嫌，將5人起訴。

檢方指出，顏姓女子2021年10月及2023年2月分別產下顏姓、黃姓女童，不但未善盡保護責任，反而將孩子分別交由4名吸毒友人照顧，不僅提供毒品作為托嬰代價，自己也多次前往同住、探視，期間屋內成人長期施用甲基安非他命、海洛因及愷他命，5人明知毒品煙霧可能危害幼童身心發育，仍刻意漠視孩子就在身旁。

起訴書指出，顏姓女子與李姓、洪姓友人2023年3月至5月間於台南市北區住處內，以玻璃球燒烤方式吸食甲基安非他命，當時年僅1歲多的黃姓幼童就在屋內活動，近距離吸入毒品二手毒煙。市府社工訪視介入緊急安置後，自幼童頭髮內檢出甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，濃度明顯異常。醫師評估則顯示，該名幼童已有語言發產遲緩、粗大動作發展遲緩等情形，符合混合性發展遲緩症狀，檢方認定已實質妨害其身心健全與自然發育。

另名年僅1歲多的女童處境更加駭人，檢方查出顏姓女子與林姓、蘇姓友人在台南北區及永康區多處住處內，不僅吸食甲基安非他命，還施用海洛因及愷他命，導致幼童長時間與毒品共處一室，完全未被隔離，最後毛髮中驗出6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、甲基安非他命濃度達3,955pg/mg、愷他命濃度達13,269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg等多達6種毒品反應，足以認定已對身心發育造成實質危害。

台南地檢署指出，被告等人均明知毒品危害性，亦可預見幼童在同一空間內接觸毒品煙霧，可能造成發育損害，卻仍未滿足吸毒快感，而放任結果發生，依法認定具有妨害未滿18歲幼童身心健全或發育之不確定故意。全案經台南市政府社會局通報後啟動偵辦，檢方偵查終結，依違反家庭暴力防治法及相關刑責，對顏姓母親及4名友人提起公訴，後續將由法院審理。

台南市社會局指出，該案原為他縣市服務案件。由於女童母親居無定所，台南市社會局應他縣市政府請求，於2022年7月18日協助訪視關懷女童家戶，隨後於2023年再度應同一縣市政府請求協助查訪女童下落，獲悉2名女童分別由本轄不同友人照顧後，為維護2名兒童人身安全，台南市社會局積極查找，並循線了解2童照顧處所，隨後於2023年5月5日緊急安置2童。

社會局安置2童後即積極媒合醫療、早期療育等資源，協助兒少健全成長，並同時蒐集毒品檢驗報告等相關事證，於2023年8月15日提出獨立告訴，由台南地檢署偵辦，迄今持續由替代照顧資源穩定照顧中，發展狀況良好。

