離譜手法曝光！「沒錢常去風俗店」竟偷拍洩欲 日本消防員丟飯碗

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日本名古屋市1名年輕的消防員因兩度在名古屋車站附近商場偷拍被捕；示意圖。（Pixabay／Image by Dominic Wunderlich）

日本名古屋市1名年輕的消防員因兩度在名古屋車站附近商場偷拍，他涉嫌在女性後方將裝有智慧型手機的購物籃伸入裙底進行偷拍，遭到警方逮捕，一查有15名妙齡女子受害。他一度供稱「因為去風俗店很花錢，沒辦法常去，性欲就越積越多。」

綜合《產經新聞》《中京電視》報導，名古屋市消防局表示，1名任職於熱田消防署的24歲男性消防員，涉嫌於今年2月在名古屋車站附近一處商業設施內，對7、8名年約10多歲到20多歲的女性，從後方將裝有智慧型手機的購物籃伸入裙底進行偷拍。

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孰料，該名消防員2天後又在同一間商場以相同手法偷拍女性時，被保全人員發現並上前盤查，才讓此事件曝光。男子在調查過程中供稱「因為去風俗店很花錢，沒辦法常去，性欲就越積越多。」「作為一名公務員、也作為一個人，我做了無法被原諒的行為。」

該名消防員已遭警方嚴重警告（日本警方對未達刑事起訴程度案件的一種嚴正警告處分），名古屋市消防局6月9日宣布對其處以停職3個月的懲戒處分，並於同日依願退職。

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