離譜父母！為領養狗放9月大女兒在家6小時 女嬰「全身是傷」身亡

高雄小夫妻將孩子放在家中6小時，導致9月大女嬰身亡，檢方則裁定2人5萬元交保。（圖／報系資料照）

高雄市岡山區2025年12月31日發生疑似虐童案，20歲的女子為了領養狗，與同齡的丈夫將孩子獨自放在住家後外出，6小時候返家發現孩子已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，而女嬰渾身是傷，警方懷疑全案並不單純，將2人移送法辦，檢察官複訊後則依過失致死罪裁定2人交保。

據了解，女嬰生母年紀尚輕就與前男友產下2子，更因此被社會局列為脆弱家庭，目前約2歲的老大由前男友撫養，她後與孩子生父分手，並與目前的丈夫交往結婚。

而夫妻倆2025年12月31日為了到外縣市領養狗，將孩子獨自放在租屋處後外出，傍晚返家發現女嬰已無生命跡象，立刻將她送醫救治，無奈女嬰在急救後仍宣告不治。

女嬰送醫時全身是傷，左臉、左肩及大腿有大面積瘀青，下巴疑似有燙傷痕跡，院方懷疑孩子遭到虐待而通報警方，但孩子母親否認犯行，表示自己是不小心將孩子獨留在家導致她窒息死亡，孩子身上的瘀青則是女嬰自己撞的，訊後被警方移送法辦。

檢察官複訊後，依過失致死罪裁定2人交保，警方也派鑑識人員前往醫院及相關租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，孩子的死因則仍待調查。

