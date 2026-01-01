離譜爸媽外出新年參拜祈福 留3歲兒一人在家「從9樓墜落亡」

日本東京一對爸媽元旦外出新年參拜祈福，把3歲兒子獨自留在家中，導致他疑似爬到陽台從9樓墜落身亡。（圖／翻攝自YouTube／富士新聞網）

新年悲劇！日本東京元旦凌晨發生一起令人心碎的憾事，一對父母趁3歲兒子睡著外出進行新年參拜，把兒子一人留在家中；豈料他們離開後兒子翻越陽台，直接從9樓住處墜落地面，送醫後宣告不治。這對爸媽的離譜行為也引發日本社會大眾熱議，砲轟他們不該讓年紀這麼小的孩童獨自在家。

根據日媒《富士新聞網》報導，東京都新宿區警方在1月1日凌晨1時30分接獲民眾通報，疑似有一名年幼的孩童倒在地上，身上不斷出血。警方與救護人員趕抵後，看到孩童倒臥血泊中，已失去生命跡象，緊急將其送往醫院搶救，但仍被宣告不治。

日本警視廳指出，這起意外發生於新宿區一棟13層樓高的住宅大樓，死者與爸媽住在9樓。家長接受警方調查時，供稱事發前確認兒子睡著，他們才出門新年參拜祈福；但兩人也坦承，家裡只有兒子一人，沒有其他人看顧。

目前警方正釐清住家陽台是否有可供攀爬的物品，以及門窗是否上鎖，進一步確認事故發生的詳細原因。這起憾事曝光後，也令不少日本家長反思，節慶期間外出時對幼童照護與居家安全防護的重要性。

在日本新年期間前往神社或寺廟參拜的「初詣」是重要傳統，多數民眾會在元旦至3天內祈求新年平安、健康與順利。部分民眾也會選擇深夜跨年後立即參拜，因此凌晨時段仍可見人潮。這項習俗象徵對新一年的期許，但家中若有孩童，外出時仍應妥善安排人看顧，以避免意外發生。

