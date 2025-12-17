離譜男「偷避震器插鐵軌」 4分鐘後普悠瑪經過險釀災

台中一名洪姓男子今年5月偷走修車廠的4支汽車避震器，隨後跑到一處鐵路平交道，將避震器插在鐵軌上，離譜行為全被路過民眾發現，並趕緊移除。沒想到事發後4分鐘，果然就有一輛普悠瑪自強號通過，險些發生出軌或翻覆的重大事故。案件經法院審理，判處洪姓男子有期徒刑2年、監護1年，仍可上訴。

台中男偷避震器插鐵軌上 險害普悠瑪出軌！

台中清水濱海路上的平交道，今年年中有人把避震器插在鐵軌上，險些釀成火車出軌，事件發生在5月4日清晨5點多，洪姓男子騎腳踏車來到修車廠，偷走4支店家準備丟棄回收的汽車用避震器。

男子先在清晨5點偷4支避震器。圖／台視新聞製圖

兩小時後他再度現身，竟將避震器插進軌道後隨即落跑，好在當時有路過民眾發現並立即移除，才沒有讓4分鐘後經過的普悠瑪號發生出軌或翻覆的重大意外。

鐵路警察大甲派出所所長周嘉松表示，5月7日將洪嫌逮捕歸案，依刑法公共危險罪及竊盜罪嫌移送。

男子在早上7點多，將避震器插進鐵軌軌道。圖／台視新聞製圖

男竊盜判拘役40天 妨害火車行駛安全判2年、監護1年

經法院審理及醫院鑑定報告認定，洪姓男子雖有相關病史，但其竊盜行為及危及火車與乘客生命安全的舉動，不僅無法減刑，還須從重處罰。

台中地方法院庭長黃玉琪表示，被告無視大眾安全，險致火車翻覆，且先前有多項前科，素行不佳，不適用刑法第59條酌減其刑之規定。

儘管洪姓男子坦承犯行，但再犯風險高，法院除依竊盜罪判處拘役40日，得易科罰金外，另就妨害火車行駛安全罪判處有期徒刑2年，並施以監護1年，要求其為自身行為付出代價。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／江鎮祥、黃致堯 責任編輯／蔡尚晉

