離譜畫面曝！國道疾駛「車內掉出一個人」駕駛連滾帶爬…驚嚇指數破表

記者陳弘逸／高雄報導

國道一號北上，高雄市楠梓路段，昨天（28日）發生離譜事故，一名駕駛離奇掉出車外。（圖／翻攝畫面）

國道一號北上，高雄市楠梓路段，昨天（28日）發生離譜事故，一名駕駛開車上國道，不明原因突從車上摔落，滾到車道上，險遭來車輾過；當時一旁車輛目睹，急忙閃避，差點失控翻覆；誇張畫面被後方車輛行車紀錄器拍下，上傳網路引發熱議。

有網友在臉書分享這段誇張影片，地點位於國道一號北上，高雄市楠梓路段，時間顯示昨天（28日）中午11時59分許，一輛白車駕駛，不明原因，從駕駛座滾落路面，險遭一旁車輛輾過，當下高速急閃，差點失控翻覆。

至於滾落的駕駛，在車道上翻滾多圈，險遭後方車輛撞上；直擊這起事故的駕駛，事後將畫面PO網路並寫下，「睡到掉出車門外，真刺激」。

貼文瞬間引起網友熱議，紛紛留言，「太扯了啦」、「也太可怕了吧！」、「差點就過去了」、「那台黑色轎車開車技術敏感度很高，S 型繞很久」、「驚嚇指數破表」、「車門怎麼開的」、「太離譜了」、「好險沒事」。

