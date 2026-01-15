離譜畫面曝！客運「闖紅燈」險失控…目擊者驚吐：難怪現在沒人要去墾丁

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

生活中心／屏東報導

往返高雄、墾丁的客運搶快闖紅燈，高速通過路口，畫面相當驚險。（圖／翻攝自WoWtchout－地圖型行車影像分享平台）

屏東縣恆春鎮墾丁為國內旅遊知名熱區，近年屢成箭靶；日前又有民眾投稿，往返高雄、墾丁的客運搶快闖紅燈，高速通過路口，畫面相當驚險，事後有人將影像PO網，並寫下「難怪現在沒人要去墾丁」畫面引起熱議；對此，警方也接獲檢舉，將依法開罰。

從畫面影像可知，事件發生在1月9日下午5時14分，一輛往返高雄、墾丁南下的客運，行經屏東縣枋寮鄉中山路二段與建興路口時，竟搶快闖紅燈，高速通過路口，甚至從內線超車，橫跨機慢車道。

廣告 廣告

這段畫面被投稿到YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」，並寫下「難怪現在沒人要去墾丁」；投稿者還寫下，出去外面買個東西，看到前面這台黃色大怪獸，衝著來，嚇得他跑到路邊，並直言，「開得那麼快還闖紅燈，還差點失控…」。

這段畫面被投稿到YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」，並寫下「難怪現在沒人要去墾丁」。（圖／翻攝自WoWtchout－地圖型行車影像分享平台）

驚險畫面PO網後，引起熱議，網友紛紛留言撻伐「司機只想衝到底趕著下班」、「牠開趟次的不開快一點要什麼時候才能下班」、「就這水準還敢妄言要超越沖繩 笑掉眾人大牙」、「收你命公車」、「墾丁在南部，水準這樣合理」。

對此，轄區警方接獲檢舉，經檢視相關影像後，客運於枋寮鄉台1線、建興路口違規行為屬實。於行經設有燈光號誌之交岔路口時，有闖紅燈行為，違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，處1800元以上、5400元以下罰鍰；另有在多車道不依規定駕車情形，違反同條例第45條第1項第4款規定，處600元以上、1800元以下罰鍰，均將依法告發。

更多三立新聞網報導

健康檢查班導要求女學生「脫到剩內衣」再套輕薄運動服…害她們超羞恥

國軍戰備偵巡「八輪甲車」被轎車A到！後車想閃避又肇事…4車撞一團

雞排「過期8年」吞30萬罰單！衛生局揭銷貨對象：出包廠商未來列管嚴查

變態哥哥對妹妹逞慾！爸爸進房撞見「兄妹下面全脫光」衝墾丁派出所報案

