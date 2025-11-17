離譜畫面曝！新竹城市馬「貨車亂入」賽道險衝終點…跑者「肉身擋車」

記者羅欣怡／新竹報導

「新竹城市馬拉松」昨（16日）起跑，竟發生小貨車亂入的情形。（圖／翻攝畫面）

新竹市府昨（17日）舉辦有國際認證的「新竹城市馬拉松」賽事，但有跑者抱怨，市府交通管制出包，竟在起跑賽道上有小貨車亂入，直接「肉身擋車」。市議員劉彥伶也在現場看到貨車闖入跑者的賽道，轟市府是拿跑者的安全賭博，要求市府徹底檢討，唯有安全的賽道，才是成功的新竹馬拉松。

畫面中，明明已經封路，但小貨車在開跑前亂入賽道，卡在一票跑者中間，前進也不是、後退也不成，只能跟著參賽者聽主持人口令，時間到「一起」出發，超離譜畫面陸續被PO上網。

小貨車亂入賽道。（圖／翻攝畫面）

網友說，就在開賽前3分鐘貨車開進賽道，如果不是跑者合力擋下，這台車會一路往前「壓過跑者」往終點線開去。沒想到司機一句話：「不知道有比賽。」讓跑者更納悶。

熱衷運動、才剛挑戰完「台灣4極點」單車活動的民進黨籍新竹市議員劉彥伶，昨日也在賽事現場直擊離譜畫面，直呼雖然現場工作人員反應很快，即刻將貨車導引至旁邊的小巷子，「但這樣的狀況不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中極為罕見且不能接受的失誤！」

劉彥伶痛批，從這件事情可以看出現場指揮機制未能落實於交管事宜，導致嚴重的安全問題在賽道上出現。同時，事前相關配套措施與溝通落差或未能落實，導致交管出差錯，演變讓跑者「肉身」擋車情形。

新竹市議員劉彥伶認為小貨車亂入賽道相當離譜。（圖／翻攝畫面）

劉彥伶也說，賽事當天代理市長邱臣遠未親自到場，若造成人員因此而受傷，誰來負責? 「市府必須清楚認知，新竹馬拉松不只是行銷活動，更是涉及上萬名市民與外地跑者生命的重大公共安全議題。」

對此，教育局代理局長張品珊表示，這次的新竹城市馬拉松交管部分都有依規定確實執行，包括警力相關的義交都有增派相關的人力，據了解，民眾不清楚相關的規定，交管人員有告知「不可進入」，但小貨車仍趁工作人員不注意竄入，後續會吸取這次的經驗，作為未來改善的項目。

