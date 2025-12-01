離譜義消「未出勤」詐領救災費又遭踢爆聚賭、喝酒！消防局火速開鍘7人

社會中心／陳弘逸報導

新北市蘆洲義消分隊副分隊長遭控去年南亞工廠火警當天未出勤救災，事後詐領3小時共450元救災費，還被踢爆，4年前跟其他義消在分隊聚賭，並遭爆料者拍照PO網；此事引發譁然，案件曝光後，新北市消防局緊急展開調查，並火速解聘，包含副分隊長在內的7名涉案隊員，後續將追究法律責任。

據悉，涉案人在新北市義消總隊第三大隊蘆洲義消分隊，擔任義消副分隊長；遭控2024年4月7日南亞工廠大火當時，未出勤救災卻浮報3小時共450元的救災費，引起當時出勤的義消不滿。

未料，11月23日有義消在臉書社團PO文揭露此事，並加碼爆料，該名義消於2021年間在分隊內賭博喝酒的照片。

對此，新北市消防局表示，已啟動調查，約談涉案義消副分隊長及其他涉及賭博、喝酒的6名隊員；並於11月28日將7名涉案義消解聘，後續將追究相關法律責任。

